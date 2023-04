Tau Altopascio – Us Livorno 1915 1-1. Ennesimo pareggio in trasferta per gli amaranto

Continua l'astinenza da vittoria per Luci e compagni, autori della consueta prestazione abulica e salvati dal gol di Bamba (il migliore dei suoi) nella ripresa. Male Greselin e Lucatti, si salva la difesa

di Lorenzo Evola

Un Livorno che non sa più vincere impatta contro il Tau nel consueto scialbo pareggio lontano dal Picchi. Al vantaggio di Carcani al quarto d’ora risponde Bamba (tre gol in due partite per lui) nella ripresa con un tocco di rapina. Per Luci e compagni, continua a farsi desiderare l’appuntamento con quei tre punti che mancano ormai da metà febbraio. Toccherà guardarsi dietro, per mantenere saldo un quinto posto, di questo passo, tutt’altro che al sicuro.

Dopo un avvio a ritmi piuttosto bassi sono i padroni di casa a sbloccare il match intorno al quarto d’ora. Greselin perde un brutto pallone sulla trequarti, favorendo il contropiede ben finalizzato da Carcani, il quale scappa via a Russo per battere Bagheria con un mancino che si spegne sul secondo palo. Amaranto che accusano il colpo e sbandano in più di un’occasione di fronte alla vivacità di Antoni e dello stesso Carcani, entrambi vicini al raddoppio. Poco da segnalare dalla metà campo in su per gli uomini di Collacchioni, ingolfati ed imprecisi come spesso capita lontano dalle mura amiche. Solo Lo Faso ci prova con un destro da fuori area, ma la conclusione dell’ex Palermo non trova fortuna per pochi centimetri.

Il copione cambia – o almeno sembra farlo – ad inizio ripresa. Non passano infatti neanche cinque minuti che, sfruttando un errore della retroguardia di casa, il solito Bamba riesce a pareggiare i conti con un tocco sotto che beffa Filippis in uscita. Ma il gol dell’ex Primavera della Roma non sveglia i suoi compagni dal torpore del pomeriggio in terra lucchese. Con il passare dei minuti calano i ritmi al “Carraia” con Collacchioni che prova ad inserire le forze fresche di El Bakthaoui, Belli e Mazzucca senza però trovare grandi risposte. Ed è così che il match sfila via verso il triplice fischio senza grandi occasioni da una parte e dall’altra. Salgono adesso a sei le gare senza vittoria per gli amaranto, risucchiati in una crisi – in primis di risultati – che rischia seriamente di compromettere l’accesso ai tanto agognati playoff.

Le pagelle:

Bagheria 6: Sul gol subito può poco, per il resto è attento quando chiamato in causa

Giampà 6: Morde le caviglie avversarie e si propone in avanti con la solita pericolosità sui piazzati. Soffre poco le iniziative dei dirimpettai lucchesi.

Benassi 6: Concentrato e attento per tutti i novanta minuti, nonostante la vistosa fasciatura ereditata da uno scontro nel match di domenica scorsa.

Russo 5.5: Autore di un paio di chiusure decisive prima di farsi bruciare da Carcani in occasione dell’1-0. Resta negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Giuliani 6: Non incide nella seconda frazione, bada più a contenere).

Camara 5: Altra prova insuficiente per l’ex Verona sulla destra, Collacchioni decide di non riproporlo nella ripresa. (dal 46’ Dussol 5.5: Buttato nella mischia per cercare maggior verve, il giovane esterno labronico fatica ad entrare in partita).

Luci 6: Vita difficile anche per lui quest’oggi in mezzo al grigiore generale dei suoi compagni. L’ultimo ad issare, comunque, bandiera bianca.

Greselin 5: Perde il pallone sanguinoso dal quale nasce il vantaggio di Carcani e non si riprende più. Al piccolo trotto in mediana. (dal 67’ Mazzucca 5.5: Invisibile nella mezz’ora in cui è in campo).

Lorenzoni 5.5: Partecipa all’azione del pareggio di Bamba e si propone più del solito dalla cintola in su, senza, tuttavia, eccellere in precisione. Soffre, non poco, la spinta di Borgia prima e di Antoni poi.

Lo Faso 5.5: Ci prova nel primo tempo con destro velenoso, si sbatte anche nei secondi 45’ peccando, come al solito, di concretezza. (dal 82’ Belli sv).

Bamba 6.5: Non pervenuto nella prima frazione, si fa trovare pronto però al momento giusto ad inizio ripresa, dimostrandosi freddo di fronte a Filippis. Esce di scena proprio quando stava iniziando a carburare (dal 72’ El Bakthaoui 5.5: Due conclusioni sparate in curva e poco altro per il marocchino nell’ultimo scampolo di gara).

Lucatti 5: Eccezion fatta per solita mole di falli nei quali è coinvolto, non si nota granché là davanti, anzi.

Collacchioni 5.5: Approccio da rivedere quello dei suoi ragazzi, sotto dopo un quarto d’ora e in difficoltà per tutto il primo tempo. Bene la reazione all’alba della ripresa, ma non basta per tornare a casa con quella vittoria che serve come l’acqua nel deserto in casa amaranto.

Le formazioni ufficiali:

Tau (3-5-2): Filippis; Vannucci, R. Cartano, Mancini; Borgia, Alessio, Anzilloti, Pietrelli, Antoni; T. Cartano, Villanova (dal 64′ Capparella), Carcani (dal 74′ Becucci).

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Giampà, Russo (dal 46′ Giuliani), Benassi; Camara (dal 46′ Dussol), Luci, Greselin (dal 67′ Mazzucca), Lorenzoni; Bamba (dal 71′ El Bakthaoui), Lo Faso (dal 82′ Belli); Lucatti.

Termina il match al Carraia. Al gol di Carcani risponde Bamba nella ripresa. Altra prova piatta degli amaranto, senza vittoria da quasi due mesi. 93' Destro di El Bakthaoui, palla in curva 90' Saranno quattro i minuti di recupero 90' Fallo di Lucatti, svanisce un’altra iniziativa amaranto 86' Giampà tenta la stoccata vincente di testa, palla fuori di poco 85' Ultimi minuti di gioco, ritmi piuttosto bassi in questo finale 83' Dentro Belli al posto di Lo Faso 77' Colpo di testa di Becucci, palla larga non di molto 74' Dentro anche Becucci per Carcani 72' Subito giallo per El Bakthaoui, reo di aver fermato il contropiede del Tau 71' Fuori Bamba e dentro El Bakthaoui 70' Capparella ci prova dai 30 metri, palla alta sopra la traversa 65' Antoni centra dalla corsia mancina, chiude Luci in corner 64' Dentro Capparella per Villanova nelle file del Tau 63' Cross di Lo Faso dalla destra, non ci arriva Dussol 60' Vannucci stende Lo Faso, giallo per lui 55' Lo Faso prova a sfondare, chiude bene la difesa di casa 52' Antoni prova subito a rispondere, ma la sua conclusione non trova lo specchio 48' GOOOL DEL LIVORNO! HA SEGNATO BAMBA! Errore della retroguardia di casa, ne approfitta Bamba che batte Filippis da pochi passi 46' Doppio cambio per Collacchioni, dentro Giulaini e Dussol per Russo e Camara Comincia la ripresa! Termina il primo tempo al Carraia. Tau in vantaggio grazie alla firma di Carcani intorno al quarto d’ora. Amaranto non pervenuti in fase offensiva 43' Luci stende Villanova, punizione per uomini di Favarin 40' Giampà chiude su Borgia, corner per il Tau 36' Lo Faso calcia dal limite dell’area, palla che sfiora il palo a Filippis battuto 33' Cross di Greselin, Giampà non trova lo specchio di testa 30' Russo stende Carcani, punizione interessante per i padroni di casa 25' Antoni sfiora il 2-0 con un destro a giro di poco alto sopra la traversa 23' Uscita efficace di Bagheria su Carcani lanciato a rete 21' Ci prova Lucatti con il mancino, ma la sua conclusione viene murata 18' Tau vicino al raddoppio con Alessio che sfonda sulla sinistra e prova la conclusione. Solo esterno della rete per il centrocampista di Favarin 12' GOL DEL TAU. Greselin perde una brutta palla sulla trequarti, ne approfittano i padroni di casa con Carcani che brucia Russo in velocità e trafigge Bagheria con un fendente mancino 11' Gran chiusura di Russo su Borgia lanciato a tu per tu con Bagheria 7' Destro di Luci da fuori area, controlla senza problemi Filippis 5' Fallo ai danni di Lo Faso, punizione per gli amaranto 2' Bamba tenta il suggerimento per Camara, intercetta la retroguardia di casa Comincia il match al Carraia

Condividi: