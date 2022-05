Tau-Livorno 1-3. Una tripletta di Vantaggiato decide il match

Adesso gli amaranto sono secondi nel gironcino con tre punti dietro al Figline che fino ad ora ha raccolto 4 punti frutto di una vittoria e di un pareggio. Ultimo il Tau con 1 punto solo. Domenica 8 maggio alle 17 la prima di ritorno contro il Figline Valdarno (forse a Montevarchi) per la testa della poule promozione

Mediagallery

Amaranto chiamati al riscatto dopo la brutta figura casalinga contro il Figline. A Porta Elisa contro il Tau gli uomini di Angelini scendono in campo per fare bottino pieno e rilanciarsi nel poule promozione. Primo tempo molto combattuto senza particolari brividi. Amaranto che provano a spingere ma i padroni di casa si chiudono molto bene. Partita molto difficile come era prevedibile per l’undici amaranto. Poi nel secondo tempo la riscossa ha un nome e un cognome, e anche un soprannome: Daniele Vantaggiato, detto da tutti: il Toro di Brindisi. E’ lui che nel giro di neanche 20 minuti mette la partita in ghiaccio con una tripletta da cineteca. Il primo gol è un incrocio che non lascia scampo a Di Biagio e si infila nell’angolo alla sua destra. Dopo 10 minuti è ancora il 10 amaranto a siglare con uno stop di petto e tiro al volo mortifero. E’ due a zero. Ma è ancora Vantaggiato che con una rete da 40 metri segnata su punizione che mette il sigillo finale al match quando mancano 11 minuti al termine più recupero. In pieno garbage time i padroni di casa mettono a segno il gol della bandiera con un colpo di testa a palombella di Bendetti.

Il Tau che ne imbarca tre in un solo match dopo che nell’intero campionato l’undici di Altopascio ne aveva subiti soltanto 13 in tutta la stagione. Adesso il Livorno è al secondo posto nel gironcino dietro al Figline che di punti ne ha raccolti finora 4. Il Tau rimane al palo con un solo punto. Appuntamento dunque per l’8 maggio in trasferta contro il Figline Valdarno (probabilmente a Montevarchi) dove i ragazzi di mister Angelini sono chiamati a riscattare la brutta figura rimediata al Picchi una settimana fa.

Tau-Livorno, le formazioni ufficiali

Tau (4-3-1-2): Di Biagio; Borgia, Mancini, Carani, Quilici; Niccolai, Anzillotti, Antoni; Doveri; Mengali, Fazzini. A disposizione: Bacci, Pardini, Lucchesi, Pratesi, Benedetti G., Fattorini, Falorni, Granito, Benedetti R. All. Cristiani.

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni, Russo, Palmiero, Giuliani; Gargiulo, Pecchia; Bellazzini, Vantaggiato, Gelsi; Ferretti. A disposizione: Pulidori, Giampà, Panebianco, Apolloni, Ghinassi, Pulina, Marinai, Frati, Durante. All. Angelini.

Arbitro: Nannelli sezione di Valdarno.



E’ FINITA! Gli amaranto sbancano il Porta Elisa e raccolgono tre punti preziosi che gli proiettano al secondo posto nella poule promozione con 3 punti dietro al Figline che ne ha 4. 48' GOL degli avversari! Colpo di testa di Benedetti e Mazzoni battuto con una palombella morbida. Arriva il gol della bandiera per i padroni di casa 44' Mazzoni provvidenziale! Salva la porta a un minuto dal termine 34' TRIPELTTAAAAAAAA! Ancora Vantaggiato!!! Gol da cineteca! Gol da 40 metri su punizione! Incredibileeeee! Che GOL! 31' Stop di petto e poi tiro al volo di destrooooo!!!! GOOOOOOOOOOOL DI VANTAGGIATO! Raddoppio per gli amaranto! Doppietta del Toro di Brindisi! 30' Esce Franzoni ed entra Ghinassi. Entra Pulina per Bellazzini 28' Franzoni prova a pescare con un rasoterra dalla destra Vantaggiato ma la palla finisce nelle braccia di Di Biagio 25' Esce Ferretti entra Apolloni! 23' Niccolai dalla lunga! La palla è alta. Il Tau si fa vivo dopo il gol subito 21' Destro di VANTAGGIATOOOOOOOO! GOOOOOOOOL! La palla si infila nell’angolo alla destra di Di Biagio che si allunga ma non ci arriva. Bellissimo incrocio del 10 amaranto! Livorno in vantaggio! 20' Si rivede in avanti il Tau che con un pallonetto di Niccolai prova ad innescare il terminale offensivo. La palla però sfila sul fondo 19' Ammonito Ferretti. E’ il terzo ammonito della gara 15' Esce Gelsi entra Frati 10' Ferretti scivola al momento di calciare in porta nonostante la posizione defilata. Bellazzini innesca l’azione trovando con un cross dalla sinistra Giuliani in area. Sponda di testa, poi al momento della contusione è Arma Letale che non riesce a finalizzare come si dovrebbe 7' Esce Mengali ed entra Granito per il Tau 5' Vantaggiato pericolosissimo! Ma è ancora Di Biagio che, da terra, riesce ad opporsi al Toro di Brindisi! 2' Pericoloso il Livorno. Spiovente da sinistra su punizione e arriva subito il sesto corner amaranto Via al secondo tempo! Fine primo tempo 45' Tre minuti di recupero 41' Fuorigioco fischiato agli amaranto. Vantaggiato lancia Ferretti ma si alza la bandierina! 38' Fuori Borgia entra Lucchesi 35' Anzilotti in girata su corner… niente di fatto 34' Ammonito Gelsi 32' Mengali dalla destra prova il tiro-cross… ma la palla è altissima! 31' Giuliani dalla sinistra parte il cross basso… ma la retroguardia spazza 28' Quinto corner per gli amaranto… ma ancora niente di fatto. Pressing in avanti! 27' Quarto corner per gli amaranto! Sale la pressione dei ragazzi di mister Angelini! 24' Vanggiato cross basso e intervento provvidenziale della difesa che anticipa Ferretti! Corner per gli amaranto 21' Gelsi da fuoriiii!!! Di Biagio dice ancora di no distendendosi sulla sinistra! Ottimo intervento del portiere classe 2004! 19' OCCASIONISSIMA del Livorno! Bellazzini in rovesciataaaaa!!! Di Biagio si difende alla grande e mette in corner! 18' Spiovente dalla sinistra di Quilici… la palla si spegne ampiamente alla sinistra di Mazzoni che guarda sfilar via il pallone senza pensieri 13' Ammonito Quilici. La partita si scalda 12' Secondo calcio d’angolo per il Tau. Parte lo spiovente. Palmiero, tiro-cross… palla sul fondo 10' Ammonito Pecchia arrivato in ritardo sul pallone 8' Pecchia costruisce la trama offensiva. Bellazzini sulla destra serpenteggia ma è niente di fatto. L’offensiva si esaurisce 5' Tau che spinge e dà l’impressione di fare sul serio. Gelsi spazza via e spezza le trame offensive dei padroni di casa 3' Corner per il Tau Nannelli fischia l’inizio delle ostilità. Via alla seconda sfida amaranto della poule promozione davanti a 1000 tifosi al Porta Elisa