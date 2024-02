Tau – Us Livorno 1915 1-2. Giordani e Tanasa regalano i tre punti agli amaranto

Seconda vittoria consecutiva per i labronici che raccolgono tre punti fondamentali nel big match contro i lucchesi grazie ai timbri di Giordani e Tanasa. Altra prova positiva sul piano del gioco per Luci e compagni. Tra i migliori Camara, Nardi e gli autori dei gol, prestazione timida di Goffredi. Rossetti sciupone, ottimo ingresso di Sabattini

di Lorenzo Evola

C’è vita sul pianeta Livorno. Gli uomini di Fossati bissano il successo interno contro il Ghiviborgo ed espugnano il Comunale grazie alle firme di Giordani (su rigore) e Tanasa. Inutile il momentaneo vantaggio dei padroni di casa con Zini (espulso nel finale). Prestazione di livello per Luci e compagni che tornano a vincere lontano dal Picchi e, in attesa dei risultati delle altre pretendenti, si rilanciano in classifica, (superati proprio i lucchesi di Venturi), issandosi al secondo posto, a tre lunghezze di distanza dalla vetta. La strada è ancora in salita, non sarà facile recuperare tutto il terreno perso fino ad ora, ma la musica in casa amaranto è decisamente cambiata rispetto ad un paio di settimane fa.

Ritmi alti in avvio di prima frazione ma è la confusione regnare sovrana tra le due compagini. Gli amaranto faticano ad innescare la coppia Giordani – Luis Henrique, dalla parte opposta l’inedito trio composto da Schiaroli, Tanasa e Carcani non ha particolari difficoltà nel disinnescare le iniziative di Odianose e Malva. Intorno al ventesimo però ecco il primo episodio del match. Dagli svilupi di un calcio di punizione calciato da Capparella è il livornese Zini ad eludere la marcatura della retroguardia di Fossati e a portare avanti i suoi con un colpo di testa imparabile per Facchetti. Gli amaranto non riescono a reagire e sono quindi i padroni di casa a flirtare con il raddoppio in un paio di situazioni ma prima l’imprecisione di Capparella e poi il fuorigioco di Malva salvano i labronici. Il secondo episodio della prima metà di gara arriva a cinque minuti dal duplice fischio e stavolta sorride agli amaranto. Nardi calcia da dentro l’area trovando una deviazione di mano, per il direttore di gara non ci sono dubbi nell’indicare il dischetto. Dagli undici metri si presenta Giordani che non sbaglia di fronte a Di Biagio e pareggia i conti siglando il suo sesto centro stagionale.

Gli uomini di Fossati partono forte anche nella ripresa ma prima Giordani e poi Luis Henrique non riescono a sfruttare un paio di ghiotte occasioni. Di contro il Tau sfiora il vantaggio con Odianose, il cui colpo di testa fa la barba al palo a Facchetti battuto. Contrariamente a quanto accaduto fino a poco tempo prima però Luci e compagni non si smarriscono con il passare dei minuti e, anzi, alzano il proprio baricentro grazie alle folate di Camara e ai guizzi di Nardi. E allora, a poco più di dieci minuti dal termine – ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato – arriva la stoccata vincente. Luci batte da punizione servendo Nardi che non ci pensa due volte a calciare da fuori, la conclusione viene respinta da Di Biagio e carambola sui piedi di Tanasa, il quale non può proprio sbagliare da pochi passi e firma il vantaggio labronico. Il Tau subisce il contraccolpo e vede la proprie speranze di rimonta ridursi drasticamente quando Zini finisce anzitempo negli spogliatoi a causa di un intervento in ritardo su Sabattini. Il risultato non cambia fino al triplice fischio, giunto come una liberazione dalla squadra e dai tanti encomiabili tifosi presenti al Comunale. Il Livorno è tornato a dar segni di vita e continuando su questa strada può davvero svoltare un campionato che sembrava tristemente indirizzato sui binari dell’anonimato. Con l’augurio che il cambio di rotta non sia arrivato troppo tardi.

Le pagelle:

Facchetti 6: Incolpevole sul gol subito, dimostra un buono tempismo sulle uscite alte. Non chiamato molto in causa a dir la verità.

Schiaroli 6: Prestazione tutto sommato ordinaria come braccetto di destra, sostituito prima dell’ora di gioco da Fossati viste le condizioni non proprio ottimali (dal 55’ Ronchi 6: Si piazza al centro della difesa nel finale e spazza via tutto quello che trova sui suoi passi).

Tanasa 7: Non soffre più di tanto là dietro, si rende protagonista invece in attacco con il tocco vincente da due passi dopo la respinta di Di Biagio. Eroe per un giorno.

Carcani 6: Schierato nel terzetto difensivo da Fossati, si adatta come meglio può in un ruolo non suo e alla fine strappa una meritata sufficienza.

Camara 6.5: Solita spinta inesauribile sulla destra, semina panico ogni volta che punta un avversario. Letteralmente il motore della compagine labronica.

Bellini 6: Meno intraprendente del solito ma non disdegna in mediana tra rincorse, contrasti e duelli.

Luci 6.5: Solita battaglia in mezzo al campo per il capitano amaranto. Gestisce bene il possesso, dà e subisce falli in continuazione senza mai tirarsi indietro.

Nardi 7: Tra i più intraprendenti nei primi 45’, guadagna il rigore che Giordani traduce nel pareggio amaranto. Mette lo zampino anche in occasione del gol di Tanasa con la conclusione che costringe Di Biagio alla respinta. Determinante come spesso gli capita.

Goffredi 5.5: Prova timida del giovane classe 2005 sulla sinistra, ancora insicuro sia in fase difensiva che offensiva.

Giordani 7: Trova il pareggio dimostrandosi freddo sul rigore conquistato da Nardi, al termine di una prima frazione non certo memorabile. Non ha altre grandi occasioni per il resto del match ma dà tutto quello che ha. Partita di sacrificio la sua, fino al momento della sostituzione a dieci minuti dal termine (dal 81’ Sabattini 6.5: Costringe Zini al doppio giallo stroncando sul nascere le speranze di rimonta del Tau).

Luis Henrique 5.5: Si Sbatte ma non riesce a far male alla retroguardia lucchese. Ha una grande occasione nella ripresa quando anticipa l’uscita di Di Biagio ma colpisce debolmente (dal 60’ Rossetti 5.5: Si divora due grosse chance nel finale, per sua fortuna ininfluenti sul risultato. Verranno tempi migliori).

Fossati 6.5: La squadra sta finalmente voltando pagina e, non a caso, ad un miglioramento su piano del gioco corrispondono risultati all’altezza del blasone della maglia amaranto. Adesso serve continuità per poter davvero reinserirsi nella corsa al primo posto.

Le formazioni ufficiali:

Tau (4-3-1-2): Di Biagio; Zini, Biagioni, Bernardini, Antoni; Alessio, Perillo, Bruzzo; Capparella; Odianose, Malva

Us Livorno (3-5-2): Facchetti; Schiaroli(dal 55′ Ronchi), Tanasa, Carcani; Camara, Bellini, Luci, Nardi, Goffredi; Giordani (dal 81′ Sabattini), Luis Henrique (dal 60′ Rossetti).

Termina il match al Comunale. Gli amaranto raccolgono tre punti fondamentali nel big match contro i lucchesi grazie ai timbri di Giordani e Tanasa che vanificano il vantaggio momentaneo di Zini. 92' Tau proiettato in avanti, si difendono con ordine gli amaranto 90' Saranno sei i minuti di recupero 87' Ammonito anche Ronchi 83' Espulso Zini! Fallaccio del difensore lucchese, l’arbitro estrae il cartellino rosso 82' Dentro anche Sabattini per Giordani in questo finale 81' Camara serve Rossetti in area ma il centravanti amaranto sciupa tutto colpendo male la sfera. 77' In difficoltà adesso il Tau, provano ad approfittarne gli uomini di Fossati 71' GOOOOL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO TANASA! Nardi calcia dal limite, Di Biagio respinge e Tanasa porta in vantaggio gli amaranto con un tocco ravvicinato 67' Giallo anche per Biagioni che atterra Luci lanciato in contropiede 66' Colpo di testa di Odianose, palla che sfiora il palo di Facchetti. Grande chance per i padroni di casa 65' Cross dalla sinistra di Antoni, Facchetti subisce fallo in uscita 60' Dentro anche Rossetti per Luis Henrique 59' Parapiglia a metà campo, gioco fermo 55' Dentro Ronchi per Schiaroli 52' Punizione di Capparella, la difesa amaranto devia in corner 51' Numero di Camara, giallo per Perillo che lo trattiene vistosamente 49' Luis Henrique anticipa l’uscita di Di Biagio, ma si salva la difesa del Tau che spazza in out 47' Luis Henrique guadagna una punizione all’altezza del cerchio di centrocampo 46' Nessun cambio da entrambe la parti Comincia la ripresa al Comunale! Termina il primo tempo al Comunale. Al vantaggio di Zini su punizione di Capparella risponde Giordani dal dischetto. 43' Ultimi scampoli di prima frazione, amaranto che adesso premono con più convinzione 41' Ammonito Bruzzo, in ritardo su Bellini 38' GOL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO GIORDANI! Esecuzione impeccabile quella del 77 amaranto, al sesto centro stagionale in maglia labronica 35' RIGORE PER IL LIVORNO! Nardi calcia trovando una deviazione di mano in area, il direttore di gara indica il dischetto 33' Malva scappa via in contropiede, il guardalinee segnala però l’offside 31' Capparella calcia con il sinistro, Facchetti devia in corner 29' Fallo di Carcani su Bruzzo, punizione per il Tau 26' Corner di Nardi, Giordani non inquadra lo specchio 24' Cross di Camara, Goffredi non riesce a controllare 21' GOL DEL TAU! Capparella pennella una punizione dalla destra, Zini approfitta di una dormita della difesa amaranto e porta avanti i suoi con un colpo di testa imparabile per Facchetti 18' Lancio di Bellini nel vuoto, Di Biagio fa sua la sfera 13' Sponda di Luis Henrique, si rifugia in out la retroguardia lucchese 10' Camara tenta di sfondare sulla destra m si allunga troppo la sfera 8' Nardi ci prova da fuori, blocca Di Biagio 6' Tanta confusione in questo avvio di match 2' Comincia il match al Comunale!

