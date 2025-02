TDS-Toscana Disabili Sport campione regionale di nuoto paralimpico

Pietro Passerini, Filippo Calchetti, Camilla Turri e Sofia Gagliardo Gurrieri, gli atleti della TDS, si sono distinti nelle migliori prestazioni e un record italiano Juniores è stato siglato da quest'ultima nei 100 rana

Un altro prestigioso trofeo nella bacheca della TDS-Toscana Disabili Sport per quanto riguarda il nuoto paralimpico. A San Casciano in Val di Pesa si è svolto infatti, il 9 febbraio, il XIII Campionato Regionale Finp-Fisdir con un totale di circa 75 atleti e 10 società di nuoto di tutta la Toscana. Pietro Passerini, Filippo Calchetti, Camilla Turri e Sofia Gagliardo Gurrieri, gli atleti della TDS, si sono distinti nelle migliori prestazioni e un record italiano Juniores è stato siglato da quest’ultima nei 100 rana. L’apporto di tutti è valso per la TDS il titolo di campione regionale 2025, riconoscimento del quale Eleonora Bologna, allenatrice della società livornese, è giustamente orgogliosa: “Desidero doverosamente ringraziare il Comune di San Casciano e l’associazione Aquatica gestore della piscina del Chianti per la perfetta organizzazione, oltre al CIP Toscana presente col suo massimo rappresentante, il presidente Massimo Porciani“, ha dichiarato anche nella sua doppia veste di Delegato regionale Toscana.

E a proposito della prestazione degli atleti amaranto? “Non finirò mai di stupirmi – risponde Bologna – per questi ragazzi, minorenni o poco più che maggiorenni, che ogni volta mi regalano tante soddisfazioni, frutto soprattutto del loro impegno e diligenza negli allenamenti. Sono atleti veri, al di là della loro disabilità, ma sarebbe ingiusto non sottolineare i sacrifici che devono superare per arrivare a questi traguardi proprio in quanto atleti disabili. Alcuni di loro li seguo ormai da anni e so con quanta passione affrontano i loro impegni sportivi, conciliandoli con famiglia e studi”.

Altrettanto orgoglioso Maurizio Melis, il presidente della TDS: “Eleonora è insuperabile e insostituibile, sta facendo un lavoro immenso con questi ragazzi, un lavoro fatto con competenza e con un grande cuore. Per me, e per tutti i nostri sponsor, l’orgoglio è già vederli in acqua, che rappresenta il primo traguardo che la TDS è riuscita a superare; non dimentichiamo infatti che l’associazione si fa carico di tutte le spese di allenamenti, gare e trasferte, e questo è merito di tutti quelli che in questi anni ci hanno dato fiducia, perché hanno toccato con mano dove va a finire fino all’ultimo centesimo che raccogliamo con le donazioni.

“Desidero inoltre ringraziare – conclude Melis – per la sua presenza Federica Fornasiero, facente parte del board della FINP e candidata alla carica di presidente alle prossime elezioni. E’ un segno dell’attenzione che l’attuale presidente Roberto Valori ha avuto per le piccole realtà come la nostra in questo quadriennio per le società sportive, attenzione che ha portato il nuoto paralimpico italiano ai vertici mondiali”.

