Teddy bear toss al PalaMacchia, consegnati i peluches all’Associazione Progetto Strada

L’iniziativa, organizzata dalla Pallacanestro Don Bosco, prevedeva il lancio di peluches alla realizzazione del primo canestro della partita, da distribuire poi ai bambini più bisognosi

Gran bella serata, quella di venerdì 20 dicembre, nei locali dell’oratorio salesiano di via del Risorgimento, nella quale è andata a compimento la splendida iniziativa andata in scena sabato scorso al “PalaMacchia”, organizzata dalla società rossoblu del Don Boco in collaborazione con l’Associazione Progetto Strada. L’iniziativa prevedeva il lancio di peluches alla realizzazione del primo canestro della partita, da distribuire poi ai bambini più bisognosi.

Il successo della meritoria iniziativa è stato veramente superiore ad ogni più rosea aspettativa, con centinaia di peluches raccolti, che sono stati consegnati proprio ieri sera, nella cena appositamente organizzata. È stata una serata conviviale molto piacevole, alla quale è intervenuta una larga rappresentanza della Pallacanestro Don Bosco, composta dai giocatori Nicholas e Tristan Lamperi, Niccolò Garibotto, Mattia Tognoni, Francesco Germinario e Markuss Aleksandrous, dagli allenatori Davide Cotza e Simone Pacchiani e dal dirigente Francesco Sufrà.

I tesserati rossoblu hanno consegnato i numerosissimi peluches ai bambini, chiamati per nome uno per uno, seguiti dall’Associazione Progetto Strada, per la quale erano presenti il presidente Dario Barontini, Giorgio Ciccotelli, In rappresentanza del Consiglio direttivo dell’Associazione, la Coordinatrice dell’Associazione, suor Beatrice Poggi e gli incaricati dell’oratorio Salesiani di Livorno, don Stefano Casu e suor Sonia Baronti.

Una serata davvero da ricordare, così come il successo dell’iniziativa che ha permesso di regalare tantissimi peluches ai bambini meno fortunati, grazie anche alla partecipazione all’iniziativa del negozio di giocattoli ToySuper, grazie alla squisita disponibilità del titolare Giovanni Nigiotti.

