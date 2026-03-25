Tegola Pielle, Leonzio ko per infortunio

L'atleta è stato sottoposto ad accertamenti ecografici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello mediale della gamba destra

La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che, in seguito all’infortunio riportato da Ennio Leonzio al termine della gara contro Latina, l’atleta è stato sottoposto ad accertamenti ecografici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello mediale della gamba destra.

Leonzio verrà nuovamente valutato all’inizio della prossima settimana.

Nel frattempo, ha già intrapreso il percorso terapeutico previsto, sottoponendosi alle cure e alle pratiche fisioterapiche del caso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©