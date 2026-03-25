Tegola Pielle, Leonzio ko per infortunio
L'atleta è stato sottoposto ad accertamenti ecografici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello mediale della gamba destra
La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che, in seguito all’infortunio riportato da Ennio Leonzio al termine della gara contro Latina, l’atleta è stato sottoposto ad accertamenti ecografici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello mediale della gamba destra.
Leonzio verrà nuovamente valutato all’inizio della prossima settimana.
Nel frattempo, ha già intrapreso il percorso terapeutico previsto, sottoponendosi alle cure e alle pratiche fisioterapiche del caso.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.