Ternana – Us Livorno 1915 2-1. Primo ko per Venturato

L'anno nuovo si apre con una sconfitta di misura per i labronici, che cadono sotto al diluvio del Liberati per mano dei timbri di Kerrigan e Dubickas. Inutile lo spettacolare gol del momentaneo vantaggio di Biondi che aveva illuso gli amaranto. Male Noce e Panaioli, Seghetti fa e disfa, Dionisi e Di Carmine ci provano

di Lorenzo Evola

Si interrompe l’imbattibilità di Venturato. Gli amaranto cadono al Liberati di Terni e inaugurano il 2026 con un ko che fa male in termini di classifica. Sotto la pioggia battente che appesantisce il terreno di gioco Dionisi e compagni passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie all’eurogol di Biondi e sfiorano immediatamente il raddoppio con Di Carmine che manca il tap in vincente sulla respinta di D’Alterio. Gli umbri pareggiano i conti grazie al timbro di Kerrigan (errore di Noce in disimpegno) e chiudono in forcing il primo tempo. Nella ripresa Dubickas fissa il risultato finale approfittando di un’uscita incerta di Seghetti e per i labronici non c’è più niente da fare, complice anche il campo ai limiti dell’impraticabilità. Livorno che adesso si ritrova ad una sola lunghezza di distanza dalla zona playout, in seguito ai risultati sfavorevoli delle concorrenti alla lotta salvezza.

La cronaca

Il campo pesante del Liberati pare promettere un primo tempo dal basso coefficiente tecnico. In quel di Terni invece va in scena una prima frazione davvero vivace, segnata da svariate occasioni da una parte e dall’altra senza soste. I primi a farsi notare in area avversaria sono gli amaranto con Di Carmine che manca l’appoggio decisivo per Dionisi a centro area. Dopo neanche due giri d’orologio ecco il primo squillo dei padroni di casa con il colpo di testa a botta sicura di Pettinari neutralizzato da un gran riflesso di Seghetti, sul proseguimento dell’azione invece gli uomini di Venturato sbloccano il match. Di Carmine sfonda a destra e crossa, la difesa di Liverani respinge a centro area sui piedi di Biondi, il quale non ci pensa due volte a scaricare all’incrocio un siluro con il mancino, imprendibile per D’Alterio. Gli amaranto si caricano del vantaggio conquistato e all’8’ sfiorano addirittura il raddoppio con il tap in fallito da Di Carmine da pochi passi in seguito all’intervento di D’Alterio sul destro di Dionisi lanciato in contropiede. I rossoverdi però non ci stanno e colpiscono i labronici proprio nel loro miglior momento. All’11’ Dubickas scippa la sfera a Noce e tocca per Orellana, bravo a trovare l’inserimento di Kerrigan che anticipa Panaioli sul secondo palo e trafigge Seghetti con un missile con il piattone destro. Da lì in poi si fa sentire il pressing degli umbri, vicini al 2-1 prima con Orellana (sinistro a fin di palo) e poi con Martella (provvidenziale salvataggio di Noce). Gli amaranto tornano a rendersi pericolosi nel finale con Dionisi che centra dalla sinistra trovando una deviazione di Maestrelli, ad un passo dal beffare D’Alterio sul primo palo.

Nella ripresa le condizioni di gioco peggiorano ulteriormente, la pioggia non accenna a calare d’intensità e la manovra diviene inevitabilmente spezzettata. Sono i padroni di casa, comunque, a mostrare maggior voglia di portare a casa i tre punti, mentre tra le file del Livorno le energie sembrano venire meno con il trascorrere dei minuti. Dopo alcuni vani tentativi di Orellana e Pettinari, non a caso, è la truppa di Liverani a fissare il 2-1 grazie al sigillo di Dubickas che legge bene la traiettoria di un lancio dalle retrovie, si avventa sulla sfera e fulmina Seghetti, trovatosi un po’ nella terra di mezzo a centro area. Il match al Liberati, in pratica, termina qui. Perchè gli amaranto non riescono a trovare varchi nella fitta ragnatela rossoverdi e, affidandosi a lanci dalle retrovie, facilitano il gioco della retroguardia umbra, attenta nello stroncare sul nascere ogni iniziativa di Dionisi e compagni. Nel finale i labronici provano a sfruttare qualche piazzato a favore ma il fortino umbro regge senza patemi. Un ko doloroso per i ragazzi di Venturato, specie per una classifica che, adesso, torna a preoccupare. Servirà una vittoria scacciacrisi nel prossimo turno casalingo contro la Juve Next Gen per allontanare quei fantasmi tanto presenti nella prima parte di stagione.

Le pagelle

Seghetti 5: Attento all’alba del match sul colpo di testa di Pettinari sa due passi, non può nulla sul bolide di Kerrigan. Valuta male, invece, l’uscita sul 2-1, spalancando le porte al gol di Dubickas.

Mawete 5.5: Non lo si nota mai in fase propositiva, dietro non soffre granchè ma potrebbe osare di più sulla sua corsia di competenza (dal 79’ Gentile sv)

Noce 5: Permangono dubbi sul contatto in occasione del pareggio di Kerrigan, quando si fa scippare palla da Dubickas con troppa facilità. Salva in parte la propria prestazione grazie al salvataggio sul sinistro ravvicinato di Martella ma la difesa amaranto oggi balla troppo.

Baldi 5.5: Prova a mettere qualche pezza in qua e in là ma anche lui fatica a tenere a bada i vari Orellana, Pettinari e Dubickas

Haveri 5.5: Così come Mawete bada più a contenere che a proporsi dalla metà campo in su.

Biondi 6.5: Stappa il match con un gol da cineteca con il mancino dopo una brutta respinta della difesa di casa. Il gol sembra caricarlo, ma la verve purtroppo cala in fretta per l’ex Clodiense. Non si accende più negli ultimi venti metri, nella ripresa Venturato lo toglie dalla contesa in cerca di maggior spinta (dal 66’ Cioffi 5.5: Tanta confusione e poco altro nella mezz’ora finale).

Hamlili 5.5: Come buona parte dei compagni alterna una buona prima frazione ad una seconda metà di gara al piccolo trotto nella piscina del Liberati. Non è un caso che senza le sue geometrie tutta la manovra amaranto fatica a rendersi efficace.

Panaioli 5: Proposto dal 1’ causa assenza di Marchesi, si rende protagonista in negativo perdendosi l’accorrente Kerrigan che pareggia i conti su assist di Orellana. Per il resto solita prestazione anonima in mediana, non riesce proprio a dare una svolta alla sua fin qui non brillante avventura in maglia Livorno (dal 79’ Panattoni sv).

Peralta 6: Molto mobile nella prima frazioe, conferma i progressi sciorinati nelle ultime uscite duettando con qualità insieme alla coppia Dionisi – Di Carmine. Nella ripresa manca un po’ di ossigeno, il terreno intriso d’acqua sporca ogni giocata tecnica e allora si abissa con il passare dei minuti fino alla sostituzione (dal 66’ Bonassi : Ingresso abbastanza anonimo il suo).

Dionisi 6: Molto coinvolto in avvio di match, D’Alterio dice no ad un suo destro poco dopo il vantaggio di Biondi. Nel secondo tempo mancano i rifornimenti dalla trequarti in su e come il suo collega di reparto può fare ben poco.

Di Carmine 6: Da subito attivissimo dalla trequarti in su, suo il cross dal quale nasce il gol dello 0-1 di Biondi. Grida vendetta il mancato tap in sulla respinta di D’Alterio valevole per il potenziale 0-2. Si sbatte comunque tanto per la squadra, nel secondo tempo non ha modo di rendersi pericoloso

All. Venturato 5.5: Prova a due facce quella del suo Livorno. Ad un primo tempo convincente e propositivo fa seguito una ripresa che – al di là delle difficoltà legate al terreno di gioco – vede gli amaranto spegnersi con il passare dei minuti, senza mai calciare verso la porta di D’Alterio.

Le formazioni ufficiali

Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Kerrigan, Garetto, McJannet, Ndrecka; Orellana; Pettinari, Dubickas. All. Liverani

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete (dal 79′ Gentile), Noce, Baldi, Haveri; Biondi (dal 66′ Cioffi), Hamlili, Panaioli (dal 79′ Panattoni); Peralta (dal 66′ Bonassi); Dionisi, Di Carmine. All. Venturato.

90' Saranno quattro i minuti di recupero 86' Steso Gentile, punizione interessante per gli uomini di Venturato 79' Dentro anche Panattoni e Gentile per Panaioli e Mawete 73' Ammonito Proietti che atterra Cioffi a metà campo 72' Gioco spezzettato, le squadre non riescono a far scorrere la sfera che si ferma di continuo tra le pozzanghere del Liberati 66' Dentro Bonassi e Cioffi per Peralta e Biondi 65' Provano ad imbastire una reazione gli amaranto, il campo pesante non facilita le operazioni per la band di Venturato 58' GOL DELLA TERNANA! Pettinari lancia lungo per Dubickas, la palla si arresta sul fango al limite dell’area ed è proprio il lituano ad avventarsi per primo sulla sfera e a superare un Seghetti incerto in uscita. Tutto da rifare per gli amaranto 53' Orellana vince il duello con Baldi e prova il sinistro a giro, palla alta 50' Pettinari calcia da fuori, conclusione sbilenca 49' Terreno di gioco visibilmente in condizioni peggiori rispetto all’avvio di gara, per ora il match prosegue Comincia la ripresa al Liberati! Termina il primo tempo al Liberati. Al vantaggio di Biondi risponde Kerrigan 45' Saranno tre i minuti di recupero 41' Ultimi scampoli di un primo tempo davvero vivace al Liberati 36' Dionisi crossa dalla sinistra, Maestrelli per poco non devia la sfera nella propria porta 28' Noce salva tutto sul sinistro al volo di Martella da ottima posizione 27' Giallo per Panaioli che atterra Pettinari 23' Dubickas imbuca per Orellana, esce Seghetti che fa sua la sfera 21' Pettinari viene servito da Kerrigan, si gira e calcia, palla che non inquadra lo specchio della porta 20' Orellana riceve al limite dell’area si accentra e scarica il sinistro, palla fuori di poco 11' GOL DELLA TERNANA! Noce perde una palla sanguinosa sulla destra, Dubickas scatta verso la porta e serve Orellana che sul secondo palo trova l’accorrente Kerrigan, freddo nel trafiggere Seghetti con un missile da due passi 8' DI CARMINE! Dionisi si invola in contropiede e calcia, D’Alterio respinge sui piedi dell’ex Hellas Verona che colpisce malissimo da due passi. Grandissima chance per il raddoppio amaranto 6' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO BIONDIIII!! DI Carmine crossa dalla destra, rinvia male la retroguardia di casa, sulla respinta si avventa Biondi che spara all’incrocio con il mancino. Amaranto in vantaggio 5' Seghetti! Pettinari svetta da solo, il colpo di testa a botta sicura viene respinto dall’ex portiere dell’Empoli 3' Terreno di gioco piuttosto pesante complice la pioggia battente 2' Di Carmine tocca male per Dionisi a centro area, sfuma una ghiotta occasione per gli amaranto in avvio Comincia il match al Liberati!

