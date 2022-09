Terranuova Traiana-Us Livorno 1915 0-2, Pecchia e Russo firmano la vittoria amaranto

Francesco Neri in azione

Dopo un inizio a fari spenti, Collacchioni decide per il cambio modulo e torna alla difesa a tre. Da quel momento gli amaranto tornano in pieno controllo del match e colpiscono con un uno-due tra fine primo tempo ed inizio ripresa. Ottima prova di Russo, Luci e Fogli, delude Frati

di Lorenzo Evola

Gioco, partita, incontro. È un Livorno da esportazione quello visto in quel di Terranuova, capace di uscire a mani piene da una gara che, eccezion fatta per alcuni lampi dei padroni di casa ad inizio primo tempo, ha visto gli amaranto imporre il proprio gioco e colpire alla prima occasione con quel cinismo tanto agognato, senza rischiare praticamente niente fino al triplice fischio. Termina 0-2 la trasferta al Matteini, con Pecchia e Russo autori delle due marcature giunte nei momenti cruciali – fine primo tempo e inizio ripresa – e in grado così di indirizzare l’inerzia in direzione favorevole agli uomini di Collacchioni.

Arrivano nella prima mezz’ora le occasioni migliori per la formazione di Calori. Collacchioni opta per un’inedita difesa a quattro con il trio Luci – Cretella – Pecchia a centrocampo, ma è un Livorno che soffre l’ottimo palleggio della Terranuova Traiana, vicina al gol con Sacconi che scheggia il palo esterno con il mancino. Tra il 40’ e il 45’ arriva la svolta. Gli amaranto tornano alla consueta difesa a tre e pochi minuti dopo trovano il vantaggio alla prima vera occasione grazie alla perfetta imbucata di Vantaggiato per Pecchia che si inserisce in area e fulmina Antonielli con una cannonata sotto la traversa. Giusto il tempo di uscire dagli spogliatoi dopo l’intervallo che è di nuovo l’ora di esultare per i labronici. Vantaggiato tocca da calcio d’angolo per Karkalis, il quale fa partire un cross al bacio per la testa di Russo, lasciato libero a centro area e lesto a siglare il raddoppio. I padroni di casa subiscono il contraccolpo psicologico e per gli amaranto arriva addirittura l’occasione per il tris sui piedi di Frati che però sciupa il suggerimento di Cretella a pochi passi dalla porta. Negli ultimi venti minuti, cambi a parte, succede poco o nulla, grazie anche all’ottimo lavoro della retroguardia livornese – guidata da un Russo già in forma smagliante – la quale senza troppi patemi allontana qualsiasi minaccia aretina dalle parti di un sempre più convincente Fogli. È proprio il giovane numero uno amaranto a neutralizzare l’unica occasione del Terranuova capitata sui piedi di Benucci. Us Livorno che, dunque, sale a quota sei punti in campionato, trova i primi gol su azione in stagione e dà continuità al successo ottenuto in Coppa Italia nell’impegno infrasettimanale.

Le formazioni:

Livorno (4-3-2-1): Fogli; Bruno, Fancelli, Russo, Karkalis; Pecchia (dal 50′ Ivani), Luci, Cretella (dal 90′ Lucarelli); Neri (dal 90′ Giampà), Frati (dal 68′ Lo Faso); Vantaggiato (dal 59′ Maresca)

Terranuova Traiana (3-5-2): Antonielli; Artini, Maloku, Bega; Cioce, Gautieri, Benucci, Massai; Schinnea, Sacconi

Le pagelle:

Fogli 6.5: Si sta dimostrando una sicurezza tra i pali. Impeccabile nelle uscite, bravo a ipnotizzare Benucci lanciato a rete.

Fancelli 6.5: Un po’ in sofferenza in avvio, con Sacconi che riesce spesso a sgusciare via. Poi prende le misure e non sbaglia più niente.

Russo 7: Si fa trovare pronto sul cross delizioso di Karkalis nell’occasione del raddoppio. Infonde sicurezza a tutto il reparto, non sbaglia un intervento in tutta la ripresa. Un recupero decisamente importante nello scacchiere amaranto.

Karkalis 6.5: Un po’ impreciso nella prima frazione, si riscatta nella ripresa con il cross perfetto per Russo a centro area.

Pecchia 6.5: Limitato nella prima mezz’ora nei tre di centrocampo, tutt’altra cosa quando si sposta sulla fascia. Sigla il primo gol su azione in stagione con un missile sotto l’incrocio. Esce un po’ zoppicante, speriamo non sia nulla di grave. (dal 50’ Ivani 6: Contiene bene sulla destra).

Luci 6.5: Sempre presente con esperienza a centrocampo. Tocca un’infinità di palloni, sbagliandone veramente pochi. Fondamentale per gli equilibri di questa squadra.

Cretella 6.5: Leggermente in ombra nel primo tempo, si riprende nettamente nella ripresa. Serve un cioccolatino a Frati che però spreca. (dal 90’ Lucarelli sv)

Bruno 6: Fa il suo sulla sinistra. Potrebbe osare di più, ma oggi basta così.

Neri 6.5: Il più pericoloso nella prima frazione, non riesce a trovare poi lo spazio per concludere ma si danna l’anima in copertura e spalle alla porta. (dal 90’ Giampà sv).

Frati 5.5: Nota stonata nel pomeriggio di festa labronica. Fumoso per gran parte del match, getta alle ortiche il pallone del possibile 0-3. (dal 68’ Lo Faso 6: Non viene servito adeguatamente nel finale con ampi spazi a disposizione, si rifarà).

Vantaggiato 6.5: la migliore condizione è ancora lontana, ma è comunque decisivo con l’assist per il gol di Pecchia. I gol arriveranno. (dal 59’ Maresca 6: Fa legna a centrocampo nel finale).

Collacchioni 6.5: Lancia la linea a quattro ma la squadra soffre il possesso del Terranuova nella prima mezz’ora. Se ne accorge e cambia poco prima dell’intervallo, tornando ad un più rodato 3-4-2-1. Scelta che si rivelerà vincente, con gli amaranto che mostrano anche sprazzi di bel gioco. Vittoria che dà sicuramente morale in vista dei prossimi impegni.

Qui sotto la cronaca LIVE del match.

L’arbitro fischia la fine. Vittoria meritata per gli amaranto di Collacchioni bravi a sbloccare il match e a trovare il raddoppio a inizio ripresa, senza rischiare più nulla fino al triplice fischio 92' Terranuova che tenta gli ultimi assalti senza però impensierire minimamente Fogli 90' Doppio cambio per Collacchioni, dentro Lucarelli e Giampà per Neri e Cretella 87' Ivani sbaglia il suggerimento per Lo Faso. Amaranto che adesso possono sfruttare gli spazi in contropiede 82' Ammonito Mazzei per una trattenuta su Luci 80' Continuano i cambi, Ceppodomo sostituisce Artini 75' Calori opta per un altro cambio, Petrioli prende il posto di Gautieri 73' Ammonito anche Karkalis tra le file del Livorno 72' Amaranto in pieno controllo della partita, Terranuova che ha subito il contraccolpo psicologico dopo i due gol degli ospiti 71' Ammonito Neri per una brutta entrata a centrocampo 69' Per il Terranuova entra Minocci per Massai 68' Arriva il momento di Lo Faso, gli fa posto Frati 65' Altro cambio per il Terranuova, entra Manchia al posto di Maloku 60' Cretella recupera palla e serve Frati che calcia addosso a Antonielli da ottima posizione. Chance non sfruttata in questo caso dagli amaranto 59' Altro cambio per il Livorno, esce Vantaggiato ed entra Maresca 57' Primo cambio per i padroni di casa, Mazzei sostituisce Benucci 53' Karkalis perde un pallone sanguinoso, Benucci si invola verso la porta ma viene ipnotizzato da Fogli. Grande occasione per i padroni di casa 50' Primo cambio in casa amaranto, entra Ivani per Pecchia 49' Gooooolll del Livorno! Ha segnato Russo! Angolo battuto da Vantaggiato che tocca per Karkalis, il quale fa partire un cross al bacio per il colpo di testa di Russo che non sbaglia da pochi passi 47' Pecchia sfonda sulla destra e crossa in mezzo, si salva in qualche modo il Terranuova Inizia il secondo tempo! Termina il primo tempo al Matteini di Terranuova. Pecchia segna il primo gol su azione del Livorno in stagione e sblocca la partita. Pallino del gioco in mano, tuttavia, ai padroni di casa, pericolosi in più di un’occasione dalle parti di un attento Fogli 46' Ammonito Russo dopo un fallo a centrocampo 44' Goooollll del Livorno! Vantaggiato serve di prima Pecchia che si inserisce in area e spara sotto la traversa dove Antonielli non può arrivare. Amaranto in vantaggio 42' Amaranto che faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Antonielli, Collacchioni passa al 3-5-2 con Pecchia e Bruno sulle fasce 39' Cioce calcia dai quaranta metri, palla a lato. 36' Schinnea si accentra e prova la conclusione, palla alta 31' Sacconi sfonda a sinistra e tenta la botta. La palla colpisce il palo esterno, occasione per il Terranuova Traiana 28' Luci colpito al volto, rimane a terra, gioco fermo alla mezz’ora 24' Neri si fa largo al limite dell’area e prova la conclusione. Palla fuori di poco 22' Terranuova Traiana che si difende con ordine per ripartire poi in contropiede, pochi gli spazi per gli amaranto 18' Gautieri intercetta con il braccio il rinvio di Fogli, giallo per lui 13' Vantaggiato prova la girata in area ma colpisce male la sfera 9' Gautieri cicca la conclusione che termina tranquillamente tra le mani di Fogli 6' Karkalis calcia dai trenta metri, palla abbondantemente alta sopra la traversa 3' Conclusione dalla distanza di Benucci, palla fuori di poco L’arbitro fischia l’inizio!

