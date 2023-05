Terremoto in casa Pielle, dopo la sconfitta si dimette il presidente. A ruota lo segue anche Lamberti

Il presidente e general manager piellino, tramite un comunicato stampa inviato alle redazioni dei media locali alle 12.58 di martedì 23 maggio, ha annunciato ufficialmente la sua uscita di scena dalla compagine societaria sotto ogni profilo. Lo segue a ruota il dirigente Pasquale Lamberti, a suo fianco da 5 anni in questa avventura sportiva. Ecco le loro motivazioni

Dopo la sconfitta in gara 4 delle semifinali playoff rimediata a Mestre gettando il cuore oltre ogni tipo di ostacolo, la Pielle vede dire addio al numero uno della società, Roberto Creati. Il presidente e general manager piellino, tramite un comunicato stampa inviato alle redazioni dei media locali alle 12.58 di martedì 23 maggio, ha annunciato ufficialmente la sua uscita di scena dalla compagine societaria sotto ogni profilo. Una decisione che lo stesso Creati nella lettera inviata ai giornali definisce “irrevocabile”.

Ecco il testo integrale del comunicato a firma di Roberto Creati

“Oggi ho rassegnato le mie dimissioni, irrevocabili, dall’incarico di Presidente e General Manager della Unicusano Pielle Livorno SSD a RL e sto coordinandomi con gli altri soci per recedere dalla compagine sociale. La mia decisione è maturata in questi ultimi mesi, viste le difficoltà a condividere con il Consiglio di Amministrazione le linee guida sulla conduzione della Società. Ringrazio i soci, i giocatori, le giocatrici, i tecnici, i patner, i collaboratori e i dirigenti con cui ho condiviso questo mio secondo percorso, da dirigente, all’interno della Pielle a partire da luglio 2017. Un ringraziamento particolare ai tifosi per il loro continuo sostegno e a tutti gli appassionati, sia quelli che già seguivano la nostra squadra che quelli che si sono avvicinati, in questi anni, a questo fantastico sport, regalandomi una soddisfazione almeno pari a quella generata dai risultati sportivi. A tutti il mio sincero augurio per i migliori successi sportivi e personali”.

Due ore esatte dopo il comunicato stampa inviato alle redazioni, ecco che arriva un’altra scossa. Seguono a ruota le dimissioni di Pasquale Lamberti da dirigente della società. Lo fa pubblicamente tramite un post Facebook di cui riportiamo alcuni passaggi qua sotto.

“Prendo atto delle dimissioni dalla carica di Presidente della Pallacanestro Livorno di Roberto Creati. Ne sono rammaricato, ma non conoscendo le sostanziali motivazioni che portano un Presidente vincente e artefice della rinascita piellina , dopo una stagione ricca di soddisfazioni, ad una decisone del genere, è anche difficile commentare. Posso solo dire che il mio impegno da dirigente nella società PL termina qui, insieme al suo. Ho iniziato con lui 5 anni fa questa splendida Stagione di vita, piena di impegno, vittorie e battaglie. Dunque è per me coerente apporre la parola arrivederci, così. Ogni piede ha il suo numero. Ed ogni stagione ha i suoi adeguati protagonisti. Mi porto dietro tante emozioni e tanta bellezza piellina. Tanta appartenenza che ovviamente non diminuisce, anzi cresce, tornando al mio naturale ruolo di tifoso. Speciale direi”.

Nelle parole di Lamberti si intravede anche il futuro della società biancoblu: “Se come pare, Francesco (Farneti, ndr) sarà il sostituto di Roberto, l’averlo portato dal niente, dentro la nostra società, strappandolo alla sua nativa e originaria casa Libertassina, è un altro plus che lascio in serena dote. Con le interpretazioni che ognuno vorrà darne. Forza PL e sempre a testa alta. Fiducioso che non saranno mai dei soldi a definire la canotta piellina, ma i sentimenti, la dignità e l’orgoglio di cui è fatta”.

