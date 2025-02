(1) Allegati (1) LA LETTERA DI DIMMISSIONI DEL PRESIDENTE CONSIGLI

Terremoto Libertas, Consigli si dimette da presidente. La lettera di addio

In allegato, cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo, in esclusiva la lettera di addio e di dimissioni del presidente Consigli

di Giacomo Niccolini

Tanto tuonò che piovve. Le dimissioni del presidente della Libertas Livorno 1947, Roberto Consigli, sono arrivate sul tavolo di via pera intorno alle 15,35 di martedì 25 febbraio.

QuiLivorno.it pubblica in esclusiva la lettera di ringraziamento e di dimissioni che il presidente dimissionario ha inviato alla società e alla Fondazione Libertas.

Nella lettera Consigli fa capire che le sue dimissioni non sarebbero spontanee ma sicuramente dettate dall’assecondare il volere di un gruppo che lo avrebbe voluto non più alla guida della società.

In allegato, cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo, in esclusiva la lettera di addio e di dimissioni del presidente Consigli.

Condividi:

Riproduzione riservata ©