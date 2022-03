Terza vittoria consecutiva per la Libertas: al Modigliani va Ko San Miniato

San Miniato ha pasticciato l’ultimo possesso e la Libertas ha potuto festeggiare per una vittoria fortemente voluta al cospetto di una big del campionato

Il punteggio basso certifica le difficoltà degli attacchi dinanzi a difese pressoché blindate. Per 40’ al Modigliani Forum con vantaggi minimi da una parte e dall’altra. San Miniato ha provato a scappare nel secondo quarto (12-17) all’11’, mentre la Libertas è andata in fuga per la vittoria sul 45-38 (33’) dopo parziale di 10-0. L’Etrusca però con un mini-break di 6-0 si è presentata al rettilineo finale a stetto contatto di gomito degli amaranto.

A quel punto l’unica tripla libertassina realizzata da Marchini ha riportato i padroni di casa a +4 prima che salisse in cattedra Benites che, infischiandosene del precedente 0/5 dal campo ha piazzato due triple che profumavano di blitz. A mezzo minuto dalla sirena Tozzi ha fallito il canestro da tre punti della sicurezza, Bechi ha catturato il rimbalzo e inventato la zingarata del 51-50 a -12” dalla fine.

San Miniato ha pasticciato l’ultimo possesso e la Libertas ha potuto festeggiare per una vittoria fortemente voluta al cospetto di una big del campionato ottenuta senza Ammannato, Toniato e con il nuovo arrivato Ugolini in panchina solo per respirare il clima partita del Modigliani Forum

IL TABELLINO

Maurelli Group Libertas Livorno – La Patrie San Miniato 51-50 (12-15, 15-10, 8-13, 16-12)

Maurelli Group Libertas Livorno: Ivan Morgillo 13 (6/10, 0/0), Andrea Casella 8 (4/7, 0/3), Costantino Bechi 8 (4/7, 0/2), Davide Marchini 7 (1/4, 1/2), Francesco Forti 5 (0/4, 0/3), Antonello Ricci 5 (2/8, 0/2), Ivan Onojaife 5 (2/2, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/1, 0/0), Gregor Kuuba 0 (0/1, 0/0), Matteo Geromin 0 (0/0, 0/0), Dario Mazzantini NE, Pietro Ugolini NE. All. Andreazza.

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Ivan Morgillo 7) – Assist: 8 (Francesco Forti 4)

La Patrie San Miniato: Antonio Lorenzetti 10 (3/10, 0/0), Luca Tozzi 9 (4/7, 0/2), Nicola Mastrangelo 7 (2/7, 1/4), V.j. alberto Benites 6 (0/1, 2/6), Edoardo Caversazio 5 (1/3, 1/4), Giulio Candotto 4 (2/3, 0/0), Renato Quartuccio 3 (0/1, 1/5), Davide Guglielmi 3 (0/0, 1/1), Lorenzo Bellachioma 3 (0/0, 1/1), Leonardo Scomparin NE, Marco Ermelani 0 (0/0, 0/0), Stefano Capozio NE. All. Marchini.

Tiri liberi: 5 / 8 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Renato Quartuccio 10) – Assist: 13 (Renato Quartuccio 3)