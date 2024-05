Tiro con l’arco. Matteo Panariello è bronzo europeo

In foto, tratta dal profilo Facebook ufficiale della Federazione Fitarco Italia, l'arciere livornese Matteo Panariello

L'arciere labronico: "Sono molto contento di questa medaglia anche se rimane un pizzico di amarezza per essere uscito in semifinale dove l'emozione mi ha giocato un brutto scherzo. Un grazie alla mia famiglia che mi supporta e mi sopporta e al mio allenatore Paolo Del Nista"

di Giacomo Niccolini

Ancora una volta, come due anni fa, l’arciere labronico Matteo Panariello della Compagnia Arcieri Livornesi si è messo al collo uno splendido bronzo ai Campionati Europei Para-Archery in corso di svolgimento in queste ore al Parco Archeologico di Ostia Antica. Un risultato di tutto rilievo e rispetto raggiunto nella categoria Visually Impaired 1 dove Panariello ha trionfato nella finale per il bronzo contro l’arciere di Andorra Jordi Casellas Albiol. In semifinale Matteo aveva gettato il cuore oltre l’ostacolo ma, complice un po’ di tensione, aveva ceduto il passo al cipriota Christos Misos che poi si è classificato secondo dietro al belga Ruben Vanhollebeke.

“Sono contento di questa medaglia – ha detto Panariello contattato al telefono dalla redazione di QuiLivorno.it – anche se, per come sono fatto io, ho un po’ di amaro in bocca per il risultato della semifinale che mi ha visto sconfitto contro l’atleta cipriota. Mi dispiace, potevo e posso fare di più. So che posso fare di più. Ma come due anni fa ho fatto i conti con un po’ troppa tensione, un po’ di emozione di troppo che non mi ha consentito di arrivare in finale e giocarmi l’oro. Peccato ma sono comunque contento, è un grande risultato. Adesso testa ai campionati italiani di Pesaro la prossima settimana. Colgo l’occasione – conclude Panariello – per ringraziare la mia famiglia che mi supporta e mi sopporta e per accogliere nuovamente con grande entusiasmo il mio allenatore Paolo Del Nista che torna a seguirmi dopo 4 anni. Per me è davvero importante avere lui al mio fianco”.

