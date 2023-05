Titoli e medaglie per la Ronin Karate Livorno alla Coppa Nazionale Karate 2023

Ora la Ronin Karate Livorno si prepara per la gara per la gara del 14 maggio Coppa Città Livorno Csen Karate

Si è conclusa la bella competizione Coppa Nazionale Karate 2023 a Fidenza con oltre 1600 atleti di tutta Italia, la scuola Ronin Karate Livorno del maestro Alberto Toni e dell’allenatore Gabriele Loddo, ha partecipato con le nuove leve, 16 atleti, dando il meglio di sé nelle prove del palloncino e di kata.

Il sabato l’atleta Gabriele Loddo, categoria senior kata 32 partecipanti, ha dimostrato tutto il suo talento arrivando in semifinale e agguantando un 7° posto.

La domenica si sono esibiti gli altri atleti nelle prove Palloncino e Kata.

La prima prova kata Emma Pullerà la più piccola categoria bambini di 15 atleti ha strappato il podio arrivando 1° diventando così campionessa d’Italia karate CSEN nella sua categoria.

Bellissima prova anche per l’atleta Matteo Su Yihan, categoria Senior, salito sul alto gradino Campione d’Italia Karate CSEN

2 °classificato kata cat Ragazzi Pintea Alessio

2° classificato kata esordienti Mariani Gabriele

3 ° classificato kata Ragazzi ramos Baldini Alessio

3° classificato cat Esordienti Su Yiwei Giovanni

3° classificata cat Senior Palermo Nina

Prova Palloncino

2 ° classificato cat Fanciulli Randone Gabriele

3° classificato cat Ragazzi Pintea Alessio

5 ° classificato cat Esordienti Rossi Mattia

5° classificata cat Cadetti Taccini Marieme

Buona la prestazione anche degli altri atleti che non sono riusciti a montare sul podio.

Ora la Ronin Karate Livorno si prepara per la gara per la gara del 14 maggio Coppa Città Livorno Csen Karate

Condividi: