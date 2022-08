Torna il 14° Memorial “Miguel Vitulano”. Protagoniste le giovani leve del calcio italiano

Torna, il 26, 27 e 28 agosto, il Memorial “Miguel Vitulano”, evento calcistico giunto alla sua quattordicesima edizione e patrocinato dal Comune di Livorno.

Il torneo, che vede protagoniste le giovani leve del calcio italiano (categoria nazionali under 17), e che è diventato un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo nazionale e della nostra città, è dedicato al campione argentino, naturalizzato livornese.

Il programma del torneo è presentato nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale, alla presenza del sindaco Luca Salvetti.

Intervenuti per il Coni Gianni Giannone, per la Lega Nazionale Dilettanti Bruno Perniconi, per la Delegazione Figc Livorno Paolo Pasqualetti.

E ancora, il presidente Pro Livorno Sorgenti Pietro Caruso, per il Picchi Calcio Maurizio Castello, il presidente sezione AIA “Renato Baconcini” Marco Bolano, e in rappresentanza della famiglia Vitulano le figlie Caterina e Carina (quest’ultima ex arbitro internazionale e oggi responsabile del Women Project per l’Aia a livello nazionale), e numerosi sponsor e sostenitori.

A presentare il programma Simona Poggianti di Urban Tv.

Il sindaco Luca Salvetti ha sottolineato l’importanza della manifestazione, di grande valore, che dà lustro non solo alla memoria di Vitulano ma a tutta la città, e rivendicando “il ruolo attivo che ha il Comune nella sua complessa organizzazione e nella ricerca e messa a disposizione di fondi e degli impianti sportivi”. Salvetti si è augurato che il torneo possa crescere e che il Livorno Calcio lo prenda sotto la sua ala e lo senta sempre più suo”.

Caterina Vitulano ha ringraziato il Sindaco e il Comune per aver compreso le “nostre difficoltà e la nostra voglia di rilanciare il torneo, mai come quest’anno l’Amministrazione Comunale è stata parte integrante di questo torneo”.

A seguire informazioni sulla formula del torneo e il programma.

LA FORMULA DEL TORNEO

La formula è a 8 squadre suddivise in 2 gironi di 4 formazioni ciascuno.

Accedono alle Finale 3° e 4° posto le seconde classificate e a quella di 1° e 2° posto le prime classificate dei 2 gironi. Le classifiche dei gironi verranno stilate in base al seguente punteggio: 3 (TRE) punti per ogni gara vinta, 1 (UNO) punto per ogni gara terminata in parità 0 (ZERO) punti per la sconfitta. In caso di parità di punteggio finale valgono i criteri in ordine elencati (art.8 Reg):

1. ESITO DEGLI INCONTRI DIRETTI

2. DIFFERENZA RETI NEGLI INCONTRI DIRETTI FRA LE SQUADRE A PARITÀ DI PUNTI

3. DIFFERENZA RETI SUL TOTALE DEGLI INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE

4. MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE SUL TOTALE DEGLI INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE

5. CLASSIFICA DISCIPLINA

6. SORTEGGIO

Le gare saranno giocate in due tempi da 30’. In caso di parità solo nella finale 1°/2° posto ci saranno due tempi supplementari da 10’ ed eventuali calci di rigore. (Art.9_Art.10_Art.11 Reg)

PROGRAMMA GARE

DATA ORA GARA CAMPO

26/08/2022 16.30 PRO-LIVORNO vs PARMA Campo Sportivo Armando Picchi Calcio

26/08/2022 18.00 ATALANTA vs FIORENTINA Campo Sportivo Armando Picchi Calcio

26/08/2022 16.30 EMPOLI vs LUCCHESE Campo Sportivo Nuovo Marconcini

26/08/2022 18.00 GENOA vs PISA Campo Sportivo Nuovo Marconcini

27/08/2022 9.30 PRO LIVORNO vs ATALANTA Campo Sportivo Armando Picchi Calcio

27/08/2022 11.00 PISA vs EMPOLI Campo Sportivo Armando Picchi Calcio

27/08/2022 9.30 FIORENTINA vs PARMA Campo Sportivo Nuovo Marconcini

27/08/2022 11.00 LUCCHESE vs GENOA Campo Sportivo Nuovo Marconcini

27/08/2022 16.30 PARMA vs ATALANTA Campo Sportivo Armando Picchi Calcio

27/08/2022 18.00 GENOA vs EMPOLI Campo Sportivo Armando Picchi Calcio

27/08/2022 16.30 FIORENTINA vs PRO LIVORNO Campo Sportivo Nuovo Marconcini

27/08/2022 18.00 PISA vs LUCCHESE Campo Sportivo Nuovo Marconcini

28/08/2022 9.30 FINALE 3° – 4° POSTO Campo Sportivo Armando Picchi Calcio

28/08/2022 11.00 FINALE 1° – 2° POSTO Campo Sportivo Armando Picchi Calcio

