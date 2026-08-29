Torna la Granfondo Città di Livorno

La manifestazione organizzata dal G.S. Carli Salviano è in programma il 6 settembre, partirà dall’Accademia Navale e arriverà al Parco di Levante. Tre i percorsi tra le colline livornesi e pisane, con la novità del Trofeo Herring

Ritorna domenica 6 settembre l’appuntamento con la Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione 2017. La conferenza stampa ha svelato tutte le grandi novità di un’edizione che unisce lo sport di alto livello alla solidarietà e alla valorizzazione del territorio. A fare gli onori di casa per l’Amministrazione Comunale è stata l’assessora Silvia Viviani, che ha sottolineato il valore sportivo e sociale della manifestazione per la città di Livorno. Insieme a lei, alla presentazione ha partecipato il cuore pulsante delle istituzioni ciclistiche, militari e civili. Per la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) erano presenti i massimi vertici: il Vice Presidente Nazionale Saverio Metti, il Presidente Regionale Luca Menichetti, il Presidente Provinciale Alessio Freschi e il Vice Presidente Provinciale di Livorno Paolo Fruzzetti. La grande novità di quest’anno sarà la partenza inedita ed esclusiva dall’interno della storica Accademia Navale di Livorno, rappresentata oggi dai Capitani di Fregata Diego Priami e Vascello Francesco Porcu. Un avvio spettacolare che farà da cornice anche al 1° Trofeo Herring, i rappresentanti dell’associazione il presidente Alessio Marzi e Nino Giuffrida introduce la classifiche dedicate all’Interforze. Il coordinamento generale dell’evento è stato illustrato da Alessandro Freschi vice presidente del G.S.Carli Salviano A.s.d, ed organizzatore della GranFondo Città di Livorno. Fondamentale il legame con il territorio e il ricordo delle vittime dell’alluvione, rappresentato dal Presidente del CAL (Comitato Alluvionati Livorno), Stefano Filippi e dal circolo P.Carli Salviano rappresenta dal presidente Fabio Altini. Il Parco Levante si conferma il centro nevralgico della logistica e del villaggio ospitalità della gara: alla conferenza sono intervenuti i manager di Decathlon, Antonello Venditti e Giuseppe Nunziata, insieme a Federico Lensi, in rappresentanza dello shopping center e della location Parco del Levante, che ospiterà il traguardo e le premiazioni. Domenica 6 settembre, sulla linea di partenza, ci sarà anche un parterre di testimonial d’eccezione che hanno fatto la storia del ciclismo italiano e internazionale: Mario Cipollini, Francesco Casagrande, Edita Pucinskait, Massimiliano Lelli e Francesco Secchiari. L’intera manifestazione, i momenti salienti della corsa e le interviste ai protagonisti saranno seguiti dalle telecamere di Toscana TV (canale 11 del digitale terrestre), all’interno dello speciale a cura della redazione di Ciclismo – Toscana Sprint. Le iscrizioni sono ancora aperte e tutte le informazioni sui tre percorsi disponibili (Lungo, Medio e Cicloturistico) sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione o sulla piattaforma ENDU. https://www.endu.net/it/events/granfondo-citta-di-livorno-2/book

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