Toscana Legno è il nuovo title sponsor della Pielle Livorno

La Pielle Livorno è entusiasta e orgogliosa di annunciare il rinnovo della partnership con Toscana Legno che sarà il title-sponsor per la stagione 2024/25.

Nata con l’idea di costruire edifici ecosostenibili, Toscana Legno, rappresentata dall’imprenditore Matteo Rossi, oggi riunisce al suo interno l’esperienza e la professionalità di un’azienda con oltre 40 anni di lavoro nel campo delle costruzioni ed è considerata una realtà unica nel suo genere che opera in tutta la Toscana e non solo. Già da due anni al fianco della Pielle, ha costruito la palestra polifunzionale di Fauglia in cui si allena e si allenerà anche in questa stagione la nostra prima squadra maschile.

Queste le parole del presidente Francesco Farneti: “Siamo felicissimi di questa grande novità. Toscana Legno è un’azienda importante nell’ambito della bioedilizia che porta avanti principi e valori di vicinanza al territorio in cui ci rispecchiamo molto. Con Matteo abbiamo trovato l’intesa in breve tempo. È un imprenditore giovane e ambizioso che ha colto un’opportunità di spessore che una realtà come Pielle oggi può offrire per credibilità e visibilità. Con questa partnership, la conferma di Caffè Toscano e Farmacia Farneti come main sponsor, e altre aziende di rilievo che ufficializzeremo a breve, la Pielle si avvicina alla nuova stagione con una solidità che può dare solo un’ulteriore spinta alle nostre ambizioni”.

Qui il primo commento di Matteo Rossi, patron di Toscana Legno: “Per noi è una grande soddisfazione poter affiancare la PL nel proprio cammino di crescita. Questo accordo rappresenta un punto di partenza per una partnership che vuole guardare in alto e valorizzare al meglio il percorso sportivo della squadra di fianco allo sviluppo del nostro territorio. Quello che più mi ha convinto della PL sono le persone che la compongono, la loro affidabilità e i valori sociali che emergono immediatamente. Un ringraziamento al sindaco di Fauglia, Alberto Lenzi, per aver fatto da trait d’union tra queste due realtà. La PL ha iniziato a sognare il grande salto dal momento in cui è venuta ad allenarsi in questa zona, adesso è l’ora di provarci insieme”.

