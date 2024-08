Toscana Legno Pielle, buona la prima uscita amichevole con San Miniato

Ottimo l’impatto di capitan Campori e di Maurizio Del Testa, così come quello sotto canestro di Vedovato e Donzelli. Ma tutta la squadra è apparsa giù compatta, con ovviamente alchimie da oliare giorno dopo giorno

Prima sgambata non ufficiale per la nuova Toscana Legno Pielle Livorno. Sul parquet di Fauglia, la squadra diretta da coach Federico Campanella ha avuto la meglio sull’Etrusca San Miniato (formazione di Serie B Interregionale) per 108-83, risultato finale al termine di 4 tempi da 10 minuti e con punteggi azzerati al termine di ognuno (28-22, 22-25, 26-19, 32-17).

Squadra nuova, la Pielle. Attualmente carica di lavoro e per questo, almeno inizialmente, non particolarmente spumeggiante. Poi, con il passare dei minuti, è emersa tutta la fisicità e la solidità di un gruppo profondamente diverso rispetto a quello dello scorso anno: ottimo l’impatto di capitan Campori e di Maurizio Del Testa, così come quello sotto canestro di Vedovato e Donzelli. Ma tutta la squadra è apparsa giù compatta, con ovviamente alchimie da oliare giorno dopo giorno.

Prossimo step, sabato a Massa (palla a due ore 18:00), per l’amichevole di lusso contro l’Estra Pistoia di coach Dante Calabria.

Condividi:

Riproduzione riservata ©