Toscana Legno Pielle-Chiusi 87-67. I biancoblu si prendono la terza vittoria consecutiva

FOTO NOVI

La Pielle costruisce bene, trova ottime soluzioni di tiro e anche il pacchetto lunghi questa domenica si allinea alla bella prestazione degli esterni. Si chiude con gli applausi del solito, bellissimo, pubblico biancoblu che anche questa domenica ha riempito il PalaMacchia

La Toscana Legno Pielle passeggia in casa contro la Umana Chiusi vincendo la sua terza partita consecutiva di questa serie B con il punteggio di 87-67.

Match mai in discussione sin dai primi minuti. La vittoria nasce proprio da una grande difesa che limita le bocche da fuoco avversarie. La Pielle costruisce bene, trova ottime soluzioni di tiro e anche il pacchetto lunghi questa domenica si allinea alla bella prestazione degli esterni. Si chiude con gli applausi del solito, bellissimo, pubblico biancoblu che anche questa domenica ha riempito il PalaMacchia.

Coach Federico Campanella mette le cose in chiaro fin dalle battute iniziali per mezzo di una manovra fluida e coinvolgente (26-14 al 10’). Il copione non cambia nella seconda frazione, dalla panchina piellina escono Cepic, Leonzio, Venucci e Paesano ed è proprio quest’ultimo uno dei principali protagonisti di serata con 14 punti con 7/10 dal campo (46-29 all’intervallo lungo). La Toscana Legno vince con merito anche la terza frazione (24-19) e scappa anche sul +26, centrando un successo convincente e di grande qualità

Top scorer Del Testa con 16 punti segnati. Paesano 14. Grande prestazione corale di squadra.

Tra una settimana (13 ottobre, ore 18) nuovo appuntamento al Pala Macchia: avversario di turno la OraSì Ravenna.

Condividi:

Riproduzione riservata ©