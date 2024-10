Toscana Legno Pielle- Ristopro Fabriano 71-62. Vittoria di prestigio per i biancoblu

I biancoblu di Campanella tornano a vincere davanti al proprio pubblico con una bella prestazione corale. Tra i top scorer Venucci 17, Bonacini 16 e Leonzio 13

I biancoblu di Campanella tornano a vincere davanti al proprio pubblico con una bella prestazione corale costruita anche grazie ad una grande difesa contro uno dei migliori attacco del campionato (clicca qui per la classifica). Partono forte gli ospiti che mantengono i padroni di casa sotto fino al 16esimo quando una tripla di Venucci (strepitosa la prestazione dall’arco per il numero 11 biancoblu che chiude con 5/6 e 17 punti segnati) riporta sopra i suoi 29-28. Da lì punto a punto fino al terzo quarto con un Leonzio che si porta sulle spalle la squadra. Terzo quarto che si chiude sul 48-48. Ed è negli ultimi 10 minuti che i biancoblu trovano la spinta finale per allungare definitivamente. Si chiude sul 72 a 61 con un Bonacini in grande spolvero negli ultimi 10 minuti. Vittoria di spessore contro un avversario tosto e mai domo fino agli ultimi secondi.

Partita punto a punto per i biancoblu che riescono a trovare il primo soprasso solo al 16′ con una tripla di Venucci che porta la Toscana Legno sul 29 a 28. Venucci vero mattatore di questi primi 20 minuti con 4/5 da tre punti e 12 punti segnati. Finisce 36 a 34 il secondo quarto e si va all’intervallo.

La Pielle prova ad allungare nella terza frazione e ci riesce andando sul 48 a 41 grazie ad un buon Ennio Leonzio che si trascina la squadra sulle spalle. Ma Fabriano non ci sta e negli ultimi 3 minuti riporta in parità la situazione. Si va all’ultimo quarto sul 48-48.

Ultimo giro di lancette con la Pielle che trova lo sprint finale per mettere punti di vantaggio tra lei e Fabriano che non riesce ad agguantare più i padroni di casa. Vittoria di spessore per i ragazzi di coach Campanella.

