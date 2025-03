Pielle-Ruvo 58-77. Caos al PalaMacchia a fine gara, Campanella contestato e scortato

La galleria di immagini è a cura di FOTO NOVI

La Pielle, mai in partita, perde di 19 punti in casa contro Ruvo di Puglia. A fine partita succede di tutto: la foto festante in posa degli ospiti manda su tutte le furie il popolo piellino che grida alla mancanza di rispetto. Fuori dal PalaMacchia i tifosi furiosi chiedono a gran voce le dimissioni di Campanella. Il presidente Farneti: "Interveniamo". E il coach che viene scortato via da una rappresentanza dei Rebels

Sabato sera amaro per la Toscana Legno Pielle Livorno che contro Ruvo di Puglia non riesce a portare a casa i due punti davanti al pubblico delle grandi occasioni. Al PalaMacchia finisce con il punteggio di 58-77 e una marea di contestazioni a fine gara.

Tra le note positive il ritorno al basket giocato di Jacopo Lucarelli a autore di una bellissima prova autore di 11 punti.

Male invece la fase offensiva dei ragazzi Campanella risultata sin da subito troppo macchinosa. Decisivo in area il lungo avversario, il numero 99 Borra, che per tre quarti, poi caricato di falli e messo in panchina, ha dominato nel pitturato (11 rimbalzi in 19 minuti giocati).

Stasera la Pielle ha dovuto fare a meno dell’apporto offensivo di Leonzio che, stavolta, si dimentica le chiavi dell’astronave e resta a guardare il match da un oblò. Tra i singoli bene anche Cepic autore di una prova di garra con 11 punti e 16 di valutazione.

Caos in campo a fine gara – I giocatori di Ruvo festeggiano a fine gara per la larga vittoria mettendosi in posa con le spalle alla curva Nord dove erano arrivati i pochi tifosi da Ruvo. Gesto che ha mandato su tutte le furie il pubblico casalingo che già a fine partita aveva fatto partire cori contro Campanella contestato dalla Curva Sud allo scadere dei 40′.

Tifosi in campo a tu per tu con i giocatori e i dirigenti di Ruvo. Vene sul collo. “Ci vuole rispetto”, urlano i tifosi della Pielle. “Noi a Ruvo vi abbiamo portato rispetto, ci vuole rispetto anche qui”. Volano bottiglie sul parquet. I giocatori di Ruvo vengono portati via sotto il tunnel, qualcuno è raggiunto anche da qualche spintone. Ruvo ha vinto sul campo. Largamente. Il resto si poteva evitare.

Campanella scortato da una rappresentanza dei Rebels – Ma non finisce qui. Lunga riunione dei vertici societari a fine partita negli spogliatoi. Poi l presidente Farneti, contorniato dai dirigenti della Pielle, si rivolge ai tifosi furiosi fuori dal PalaMacchia a fine gara che chiedevano le dimissioni di coach Campanella “murando” l’uscita dal palazzetto. “Ci deve mettere la faccia”, urlano. “Deve andare via”, gridano.

Il numero uno della società si rivolge a tutti loro: “Lasciatelo uscire, non fate contestazione. Interveniamo”.

Poi Campanella uscirà scortato da una rappresentanza dei tifosi storici della Curva Sud mentre il resto di chi è assiepato all’uscita grida di andare via e lo riempie di fischi.

La cronaca del match – La sblocca Dimitri dopo 2 minuti con un canestro dalla media ma è Jackson che replica da 3. Il match si anima. Ruvi prova il primo allungo dopo 4 minuti con Timperi che ruba palla e in contropiede appoggia a canestro: 4-8. Jackson allunga con una bomba: 6-11 al 6′. Difesa Pielle in pappa: Ruvo trova ancora la via del canestro sull’asse Timperi-Borra. Ruvo tiene la distanza e la Pielle non trova la via del canestro:8-17 a un minuto dalla sirena. Finisce così la prima frazione con Borra che chiude con 8 rimbalzi (2 offensivi).

Secondo quarto che si apre nel segno di Hazners che sblocca la Pielle con una bomba: 11-17. Replica immediata di Reali dalla lunga: 11-20. Il punteggio galleggia per altri 3 minuti poi è ancora Hazners che prende la mira e dalla lunga fa centro: 14-22. Moreno replica dai 6,75: 14-25 a metà secondo quarto. La Toscana Legno fatica in attacco a trovare un gioco fluido. Jackson mette la bomba del momentaneo massimo vantaggio 18-30. Poi fischiano un antisportivo a Borra: 19-30 e palla alla Pielle. Cepic suona il corno della riscossa con 4 punti consecutivi: 23-30. Si va al riposo lungo con il punteggio di 23 a 32.

Terzo quarto in cui la Pielle si risveglia e mette un parziale iniziale di 5 a 0 lasciando Ruvo al palo. Dopo 3 minuti e mezzo entra in campo Jacopo Lucarelli. Al 24′ quarto fallo per il lungo “terribile” di Ruvo, Borra che si accomoda in panchina. Prima bomba di Lucarelli: 33-42! Poi appoggio a canestro sempre del 99: 35-45. Ruvo però reagisce da 3 punti: 37-48. Il terzo quarto si chiude con la bomba di Dimitri che riporta la Pielle a -10: 42-52.

Ultimo quarto che si apre con la bomba di Musso: 42-55. Replica Del Testa da 3: 45-55. Ma è ancora Musso dalla lunga: 45-58. La Pielle sembra non riuscire a portare l’inerzia dalla sua parte: 47-62 a 6:23 dal termine del match. Musso allunga a metà dell’ultimo quarto: 47-64. Poi è Moreno a mettere la tripla che porta sul 49-67 (massimo vantaggio) Ruvo a 3:30 dal termine.

Finisce 58 a 77 per Ruvo. E parte la contestazione a coach Campanella.

Condividi:

Riproduzione riservata ©