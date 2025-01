Toscana Legno-Rieti 95-87. Super Pielle! Venucci 32 punti!

Secondo turno casalingo consecutivo per la Toscana Legno Pielle Livorno che, dopo aver superato la Luiss Roma (assicurandosi il 2-0 negli scontri diretti), è attesa dalla sfida vs. la NPC Rieti, fanalino di coda a quota 10 punti in coabitazione con Latina.

Avvio scoppiettante della Pielle con un Venucci formato NBA che segna i primi 11 punti dei biancoblu con 3 bombe e due liberi in 3 minuti di gioco. Del Testa porta la Pielle al massimo vantaggio 19-10 a ‘4 dalla sirena. Massimo vantaggio superato da Hazners per il 21 a 10. La Pielle dilaga. Venucci segna come un bombardiere dalla lunga: 4/6. I padroni di casa chiudono la prima frazione senza troppi problemi: 32 a 20.

Secondo quarto che si apre sul solco del primo con la Pielle che non fatica a portare per mano il gioco. Dopo 4 minuti la Toscana Legno tocca il massimo vantaggio sul punteggio di 43 a 28 con una buona prestazione di Cepic che torna in panchina applaudito dal palazzo. Hazners mette la bomba del tondo +20: 49 a 29 a 4’10 dall’intervallo. Venucci mette la quinta tripla per il suo 22esimo punto 55-34! A pochi secondi dall’intervallo Venucci mette la sesta tripla per il suo 28esimo punto personale: 63-41. Incredibile prestazione. Si va all’intervallo sul punteggio di 63-42.

Terzo quarto in cui Rieti prova a rientrare dal pesante passivo. A metà del tempino il -21 è diventato -15 (69-54) ma con la Pielle ancora pienamente in possesso del pallino del gioco. Il passivo si riduce a -13 a 4:35 dal termine del quarto 69-56.

Hazners mette una bomba importantissima! Nel momento di rimonta di Rieti che si era riaffacciata a -9 mette la tripla del +12: 72-60 a 3 minuti dalla fine del quarto. Ma la NPC rientra e si porta a -7 a 1′ dalla sirena. Cepic sulla sirena! Bombaaaaa! 79-69! Rieti comunque ha ricucito il meno 21 e si è riportata in partita.

Ultimo giro di lancette. Il tabellone si sblocca dopo due minuti con due liberi di Cepic: 81 a 69. Hazners bomba del +15: 84-69. Poi Cepic ancora da sotto: 86-69. Venucci 30esimo punto per lui! 90 a 76! Baldassarri però replica con una bomba condita di fallo. In lunetta non sbaglia: 90-80 a 3’50 dal termine. Rieti prova a riagganciarla: 95-85 a 1:49 dal termine. Fallo in attacco fischiato a Baldassarre per lui quinto fallo. Manca 1:26 alla fine. Finisce con il punteggio di 95 a 87 per i padroni di casa che portano a casa un match mai in discussione.

