Tra passato e futuro: i bambini dell’Orlando nel cuore della storia amaranto

Entusiasmo, curiosità e tante domande hanno accompagnato la prima visita guidata al Museo della Collezione Cuore Amaranto, dove i giovani calciatori hanno potuto conoscere le pagine più belle della tradizione amaranto

Oggi, in occasione dell’apertura ufficiale del Museo della Collezione Cuore Amaranto, Miki Garzelli ha aperto per la prima volta le porte del proprio museo privato alla società Orlando, al mister Nevers e ai suoi giovani calciatori.

Si è trattato della prima vera esperienza di visita guidata all’interno di questo straordinario percorso dedicato alla gloriosa storia amaranto. I bambini hanno partecipato con grande entusiasmo, dimostrandosi curiosi e coinvolti: hanno posto numerose domande significative e hanno avuto l’opportunità di scoprire e riscoprire aneddoti, storie e protagonisti che hanno scritto pagine importanti del passato amaranto.

L’auspicio è che questa non sia soltanto la prima visita, ma l’inizio di una lunga serie di incontri che possano coinvolgere non solo l’Orlando, ma anche altre società sportive, scuole e realtà del territorio.

L’obiettivo di Miki Garzelli è infatti quello di aprire sempre più le porte del museo alla città e ai tifosi, affinché momenti come questo diventino una piacevole consuetudine. La speranza è che, con il tempo, il progetto possa crescere ulteriormente, ampliarsi e ottenere il riconoscimento e il sostegno che merita sia da parte della città sia da parte della società amaranto.

ASD Orlando Calcio – Categoria 2016

Staff Tecnico e Dirigenziale

Direttore Generale: Mainardi Valerio

Direttore Scuola Calcio: Vivarelli Guido

Mister: Fiordi Nevers

Mister: D’Onghia Francesco

Dirigente: Gratta Furio

Preparatore dei Portieri: Paoli Stefano

Tecnica Individuale: Savi Maicol

Preparatore Atletico: Peccerella Gaetano

I piccoli calciatori: Belba Alessio, Benni Jacopo, Domi Reis, Fiordi Manuel, Giacomucci Diego. Gratta Alex. Nitulescu David, Onorati Nathan, Peccerella Nicola, Poli Andrea, Savi Thomase Vituozzo Jonas

Un sentito ringraziamento a Miki Garzelli per l’accoglienza, la disponibilità e la passione con cui custodisce e racconta la storia amaranto, permettendo alle nuove generazioni di avvicinarsi ai valori, alle tradizioni e ai protagonisti che hanno reso grande questa maglia.

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