Tre livornesi campioni del mondo di pesca ricevuti in Comune

Sono tre (su sei) gli atleti livornesi che compongono la squadra della Nazionale Italiana che ha vinto il titolo mondiale under 21 di pesca con canna da natante, in occasione del campionato che si è recentemente disputato nelle acque di Albufeira, in Portogallo.

I tre giovani campioni questa mattina sono stati ricevuti a Palazzo Comunale dal sindaco Luca Salvetti.

Sono Christian Del Greco, 20 anni, campione del mondo a squadre, Nicola Volpi, 19 anni, che il titolo di campione del mondo a squadre quest’anno lo ha conquistato per la seconda volta, e Pietro Marchi, 19 anni, che oltre a far parte della squadra vincitrice ha anche conquistato il titolo di campione del mondo individuale.

Ad accompagnarli l’ineguagliato pluricampione mondiale di questa disciplina, il livornese Marco Volpi.

Il sindaco Salvetti si è complimentato con questi giovani che in Portogallo hanno letteralmente “stracciato” gli avversari. “Forse la pesca sportiva – ha detto Salvetti – a livello nazionale non riceve l’attenzione mediatica riservata ad altri tipi di sport, ma per Livorno questa disciplina rappresenta qualcosa di veramente importante, come tutti gli sport legati al mare. Continuiamo quindi a portare a casa tanti altri titoli europei e mondiali”.

A conclusione della cerimonia il Sindaco ha consegnato agli atleti una pergamena con la motivazione “Con passione, tenacia e capacità ha conquistato il titolo mondiale al 57° Campionato Mondiale di Pesca con Canna da Natante Under 21 ad Albufeira (Portogallo) nell’anno 2022”.

