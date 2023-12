Trestina – Us Livorno 1-0. Primo ko lontano dal Picchi per gli amaranto

Continua il periodo complicato per i labronici, che cadono al Bernicchi di Città di Castello al termine di una prova decisamente sottotono. Di Contucci nel primo tempo il timbro che regala i tre punti ai padroni di casa. L'attacco non punge, Bassini altro errore da matita blu. Ma in generale è l'intera squadra a non convincere

di Lorenzo Evola

Un gol di Contucci alla mezz’ora condanna gli amaranto alla prima sconfitta in trasferta. Altro stop in campionato per gli uomini di Favarin, incapaci di uscire imbattuti dalla trasferta al Bernicchi, in seguito ad un’altra scialba prestazione. La reazione negli ultimi scampoli di gara non basta a Luci e compagni giunti alla terza gara consecutiva senza vittoria e chiamati adesso a centrare i tre punti nel turno infrasettimanale (l’ultimo del 2023) al Picchi contro l’Orvietana per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. Se là davanti non corrono, per i labronici è arrivato davvero il momento di dare una svolta ad una stagione che rischia altrimenti di proseguire tra troppi alti e bassi.

Dopo appena due giri d’orologio dal fischio d’inizio gli amaranto avrebbero già l’occasione per colpire. Fiorenza sbaglia l’uscita con i piedi e serve involontariamente Nardi sulla trequarti ma l’ex Primavera della Fiorentina non riesce a trovare la porta (vuota) con un pallonetto che termina oltre il montante. Tra errori da una parte e dall’altra, cartellini, battibecchi e proteste che segnano i primi venti minuti del match al Bernicchi, Luci e compagni si dimostrano ancora poco cinici dalle parti di Fiorenza. Stavolta è infatti Mutton a dilapidare un’ottima chance sparando alle stelle con il sinistro su suggerimento aereo di Sabattini. Annusato il pericolo il Trestina prende coraggio e prima sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Omohonria sul quale fa buona guardia Albieri, poi sblocca il risultato con Contucci, bravo a prendere il tempo a Bassini e trafiggere lo stesso Albieri con una torsione da distanza ravvicinata. Gli amaranto accusano il colpo e allora gli umbri provano ad infierire con la velocità di Omohonria ma il suo guizzo viene fermato da una chiusura provvidenziale di Coriano.

Chi si aspettava una reazione da vera grande squadra nella ripresa rimarrà deluso. Gli uomini di Favarin non riescono ad alzare ritmo e baricentro e le mancate occasioni da gol sono un’inevitabile conseguenza. L’ex tecnico del Tau prova allora a mischiare le carte inserendo Menga e Luis Henrique senza, tuttavia, grandi risultati. Con un Cesarini ombra di se stesso e l’assenza di un vero e proprio uomo d’ordine in mezzo al campo, l’unica alternativa per Luci e compagni, complice anche un fisiologico calo degli umbri, è l’assedio finale. Il forcing al tramonto del match produce due nitide opportunità per strappare almeno un punto dalla trasferta a Città di Castello ma prima il miracolo di Fiorenza su Luis Henrique e poi l’imprecisione sotto porta di Luci, vanificano gli sforzi dei labronici.

In virtù del primo ko esterno gli amaranto scivolano al sesto posto, a sei lunghezze di distanza dalla Pianese arenatasi in casa contro il Seravezza. Tempo e modo per recuperare non mancherebbero. Tuttavia è la sensazione di vulnerabilità che aleggia da un po’ di tempo al di sopra della squadra a destare maggior preoccupazioni in casa Livorno. Il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo contro l’Orvietana offrirà l’occasione di regalare una gioia ai propri tifosi nell’ultimo impegno casalingo dell’anno solare 2023, una stagione che, purtroppo, di luminoso ha avuto ben poco.

Le pagelle:

Albieri 6: Incolpevole sul gol subito, è attento sulla precedente torsione aerea di Omohonria.

Camara 5.5: Meno propositivo del solito, sembra quasi subire il grigiore del pomeriggio amaranto (dal 55’ Fancelli 6: Un paio di chiusure e poco altro nel finale).

Ronchi 6: Soffre in qualche circostanza la verve di Tascini, ma rispetto al compagno di reparto è autore di una prestazione decisamente più solida.

Bassini 5: Si perde in marcatura Contucci sul gol che sblocca il match, inoltre soffre enormemente il dinamismo di Tascini. Anche stavolta decisivo in negativo.

Coriano 6: Provvidenziale in chiusura su Omohonria lanciato in porta, tenta qualche rara sortita in avanti senza grosse fortune (dal 63’ Brisciani 5.5: Ingresso decisamente timido, non si nota nella mezz’ora finale)

Nardi 5.5: Senza infamia e senza lode in mediana, abbiamo visto sue versioni migliori negli ultimi tempi.

Luci 5.5: Fatica a dettare i ritmi, patisce il movimento continuo dei dirimpettai bianconeri

Sabattini 5.5: Forse è quello che ci prova maggiormente tra le file amaranto, ma finisce per predicare nel deserto. Suo l’assist per Mutton che però fallisce da buona posizione.

Cesarini 5: Altro pomeriggio da dimenticare per il mago, letteralmente invisibile per tre quarti di gara. Si riaccende un po’ nell’assalto finale, quando ormai è troppo tardi. Lontanissimo parente del brillante Cesarini di settembre e ottobre.

Mutton 5: Spreca da ottima posizione calciando alto con il mancino, per il resto offre la solita prova evanescente sotto tutti i punti di vista (dal 55’ Menga 5.5: Non porta granchè alla causa amaranto)

Cori 5: Non nella miglior condizione e non potrebbe essere altrimenti visto il lungo stop. Non gli arrivano molti palloni giocabili ma allo stesso tempo non fa niente per farsi trovare dai suoi compagni (dal 63′ Luis Henrique 6: Prova a risolverla di nuovo nel finale ma un ottimo intervento di Fiorenza gli preclude la gioia del gol)

Favarin 5: Le numerose assenze sono certamene un fattore da tenere in considerazione, ma le problematiche di questa squadra non sono imputabili solo ad infortuni e squalifiche dell’ultimo momento. L’attacco non mostra segni di vita da settimane, il gioco appare sempre più farraginoso e l’insistenza su alcune scelte – vedi Bassini – è ormai di difficile comprensione. La Pianese frena di nuovo e lascia aperto ancora qualche spiraglio, ma senza un vero e proprio cambio di rotta la corsa alla vetta è destinata a vita breve.

Le formazioni ufficiali:

Trestina (4-3-3): Fiorenza; Irione, Contucci, Sensi, Dottori; Menghi, Conti, Marietti; Omohonria, Tascini, Belli.

Us Livorno (4-3-1-2): Albieri; Camara (dal 55′ Fancelli), Ronchi, Bassini, Coriano (dal 63′ Brisciani); Nardi, Luci, Sabattini; Cesarini; Mutton (dal 55′ Menga), Cori (dal 63′ Luis Henrique).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Bernicchi. Contucci condanna gli amaranto alla prima sconfitta in trasferta. Prova insufficiente degli uomini di Favarin, pericolosi nel finale con qualche vano tentativo di Luis Henrique e Luci 92' Uscita sgangherata di Fiorenza, Luci raccoglie il pallone ma spara addosso al portiere 91' Steso Cesarini, punizione per gli amaranto 90' Saranno quattro i minuti di recupero 89' Bella chiusura di Fancelli su Belli lanciato in contropiede 82' Gran parata di Fiorenza. Sul cross di Sabattini è Luis Henrique a svettare a centro area, ma l’estremo difensore umbro vanifica la sua torsione con un grande intervento 79' Suggerimento di Cesarini, non ci arriva per poco Luis Henrique 77' Sinistro di Omohonria, blocca Albieri 74' Giallo anche per Nardi, in ritardo su Omohonria 72' Alzano il baricentro gli uomini di Favarin, si chiude la compagine bianconera 68' Cesarini centra dalla destra trovando la risposta di Fiorenza, la sfera carambola sui piedi di luci che calcia fuori 66' Cesarini tenta la rovesciata, palla abbondantemente a lato 63' Dentro anche Brisciani e Luis Henrique al posto di Coriano e Cori 60' Fraseggio del Trestina, gli amaranto non riescono ad alzare i ritmi 55' Doppio cambio per gli amaranto, dentro Fancelli e Menga per Camara e Mutton 53' Tentativo dalla distanza di Sabattini, palla larga 49' Ammonito anche Camara tra le file labroniche 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa al Bernicchi! Termina il primo tempo al Bernicchi. Padroni di casa avanti grazie al colpo di testa di Contucci intorno alla mezz’ora. Amaranto pericolosi con Nardi e Mutton, imprecisi al momento del dunque. 45' Ultimi scampoli di primo tempo, il Livorno prova a riaffacciarsi dalle parti di Fiorenza 42' Cross di Sabattini che trova Cesarini a centro area. Il mago tenta l’acrobazia ma viene chiuso dalla difesa umbra 41' Fallo subito da Sabattini, punizione per gli uomini di Favarin 40' Colpo di testa di Camara, blocca senza patemi Fiorenza 35' Altro giallo sventolato dal direttore di gara, stavolta è Mutton a ricevere l’ammonizione 33' Bella chiusura di Coriano su Omohonria lanciato in porta 29' GOL DEL TRESTINA! Contucci prende bene il tempo sugli sviluppi di un corner e trafigge Albieri da pochi passi. Trestina in vantaggio 27' Tascini colpisce Ronchi in area, giallo per lui 26' Deviazione aerea di Omohonria, si rifugia in corner Albieri 25' Sabattini stende Conti, punizione per i padroni di casa 23' Ancora Mutton pericoloso tra le file degli amaranto. Il numero 44 scambia con Cori in area ma viene murato dalla retroguardia umbra 21' Altra chance fallita dagli uomini di Favarin. Sul cross di Nardi è Sabattini a spizzare la sfera trovando Mutton sul secondo palo, il quale non riesce però a trovare la porta da ottima posizione 19' Tascini si invola a tu per tu con Albieri, ma il guardalinee segnala l’off side 16' A terra Sensi, sanitari in campo 13' Giallo per conti, duro su Cesarini 11' Cross di Omohonria, facile presa di Albieri 9' Tanti errori da entrambe le parti in questo avvio di gara 6' Luci recupera un bel pallone a centrocampo ma tentenna troppo in contropiede, nulla di fatto per gli amaranto 2' Nardi sciupa tutto! Uscita errata di Fiorenza, l’ex Primavera della Fiorentina non ne approfitta calciando alto sopra la traversa L’arbitro fischia l’inizio!

