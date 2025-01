Trestina – Us Livorno 1915 0-1. Rossetti regala tre punti agli amaranto!

Labronici corsari al Bernicchi grazie al centro all'alba della prima frazione dell'ex Novara. Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Indiani, quest'oggi a dir al verità non troppo brillanti ma in grado di confermare l'ottimo ruolino di marcia in trasferta. Bene Rossetti e Bellini, steccano Russo e Regoli. Difesa solida, Bonassi positivo

di Lorenzo Evola

Di misura, ma pur sempre vincente. Il Livorno bissa il successo di settimana scorsa contro il Follonica ed esce con i tre punti in tasca dal Bernicchi di Città di Castello. A decidere la contesa in terra umbra il timbro in avvio di Rossetti che beffa Fratti con un tocco ravvicinato. Prestazione di certo non indimenticabile quella di Luci e compagni – complice anche un terreno di gioco in pessime condizioni, va detto – capaci però di centrare l’ennesima vittoria lontano dal Picchi nonché di proiettarsi momentaneamente a +9 dal secondo posto, in attesa del recupero tra Grosseto e Seravezza, gara rinviata a domani a causa dell’allerta meteo.

La cronaca:

Pronti via e gli amaranto stappano subito il match. Dopo appena un minuto infatti, sugli sviluppi di un fallo laterale battuto da Fancelli, la sfera carambola in area sui piedi di Rossetti che lesto devia in rete beffando Fratti con un tocco sotto da attaccante navigato. Una partenza da incorniciare per i labronici, che provano a sfruttare il contraccolpo dei padroni di casa con un paio di iniziative di Russo (sinistro debole), Regoli (acrobazia che finisce abbondantemente in out) e ancora Rossetti (destro sbilenco da buona posizione). Ma la chance più nitida capita alla mezz’ora sulla testa di Bonassi il quale – servito ancora da una rimessa laterale di Fancelli – tutto solo colpisce male di testa in area piccola. Seconda metà di prima frazione segnata da ritmi decisamente più blandi con nessuna occasione degna di nota da entrambe le parti.

Il copione non cambia granchè nella ripresa, con gli amaranto che sembrano quasi accontentarsi dal vantaggio minimo mentre dall’altro lato del campo il Trestina prova ad affacciarsi dalle parti di Cardelli ma non riesce ad andare oltre qualche batti e ribatti in area labronica, prontamente sventato dal trio difensivo Fancelli -Brenna – Risaliti. Allo scoccare dell’ora di gioco Marinari avrebbe l’occasione per chiuderla ma dilapida il servizio di Regoli colpendo malissimo la sfera da posizione defilata. Indiani prova allora a scuotere un po’ i suoi inserendo Malva e Hamlili ma il trend non è destinato a mutare. Proprio Malva prova a chiuderla invano con qualche contropiede, i padroni di casa invece si affidano all’assalto della disperazione nel finale ma la roccaforte amaranto regge senza alcun patema. E consente al club di patron Esciua di collezionare il terzo successo consecutivo, il primo in trasferta di un 2025 che pare promettere – si spera – grandi traguardi in casa Livorno.

Le pagelle:

Cardelli 6: Primo tempo del tutto inoperoso, nella ripresa si limita a qualche uscita in mischia.

Fancelli 6: Torna dal 1’ come braccetto destro e mette la museruola senza troppe difficoltà al funambolico De Souza che gravita spesso dalle sue parti. Suo “l’asssit” direttamente da rimessa laterale per il vantaggio firmato Rossetti.

Brenna 6.5: Ci mette poco a prendere le misure a Mencagli e compagnia varia, guida autorevolmente un reparto che pare sempre più coeso giornata dopo giornata.

Risaliti 6: Prestazione senza sbavature, conferma la propria affidabilità al fianco di Brenna.

Parente 6: Potrebbe spingere di più ma si accontenta del compitino in fase offensiva. Tuttavia non soffre praticamente niente dal suo lato e per oggi va bene così.

Bonassi 6: Sostituisce Hamlili in mediana e fornisce un buon contributo alla causa. Peccato per quel colpo di testa impreciso da ottima posizione a metà della prima frazione. Tornerà senz’altro utile da qui al termine della stagione.

Bellini 6.5 : Solito martello a metà campo, tuttavia viene avvolto anche lui dal grigiore intorno a lui e sbaglia qualche appoggio di troppo. Comunque tra i migliori della truppa amaranto, come spesso accade.

Marinari 5.5: Un po’ isolato laggiù sulla sinistra, non dimostra un gran feeling con Russo. Cicca una conclusione invitante con il sinistro su suggerimento di Regoli. Non sufficiente, insomma, il giovane talento del vivaio amaranto.

Regoli 5.5: Coinvolto nel vantaggio di Rossetti, manda in porta lo stesso ex Novara che però spreca. Poi ci prova su punizione ma non inquadra lo specchio. Qualche errore di misura qua e là, a conti fatti non una gran partita la sua, anzi (dal 79’ Hamlili sv).

Russo 5.5: Ritrova i galloni da titolare dopo la doppietta di settimana scorsa ma è autore di un primo tempo di certo non indimenticabile. Troppo fumoso, impreciso e mai pericoloso anche ad inizio ripresa e allora Indiani lo toglie dalla contesa per cercare maggior vivacità (dal 66’ Malva 5.5: Spreca un paio di ghiotte ripartenze).

Rossetti 7: Sblocca il match dopo neanche un giro d’orologio con un tocco che centravanti di pura esperienza, poi cerca la doppietta di destro ma si vede che non è il suo piede e infatti calcia a lato. Nella ripresa non viene semplicemente mai servito. Ma la sua zampata vale oro, senza dubbio Mvp di giornata.

All. Indiani 6: Non il miglior Livorno della stagione (al contrario di settimana scorsa) ma quest’oggi contavano solo i tre punti, conquistati grazie ad una prova abulica negli ultimi trenta metri quanto tremendamente rocciosa dalla cintola in giù. In attesa del big match tra Grosseto e Seravezza si gode il cospicuo vantaggio dalle inseguitrici.

Le formazioni ufficiali:

Trestina (4-2-3-1): Fratti; Sensi, De Meio, Borgo, Bucci; Marcucci, Lisi; Nouri (dal 78′ Giuliani), De Souza, Granturchelli; Mencagli

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Fancelli, Brenna, Risaliti; Parente, Bonassi, Bellini, Marinari; Russo (dal 66′ Malva), Regoli (dal 79′ Hamlili); Rossetti.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Bernicchi. Amaranto corsari grazie al timbro in avvio di Rossetti e adesso a nove lunghezza di distanza dal Seravezza. 92' Dentro Luci per Bellini 90' Saranno tre i minuti di recupero 88' Destro di Malva, palla larga 85' Atterrato Bellini, giallo per Sensi 82' Prova ad alzare un po’ il baricentro il Trestina quando manca una decina di minuti scarsi al triplice fischio 79' Spazio anche Hamlili per Regoli 78' Dentro l’ex di turno Giuliani per Nouri 76' Secondo tempo davvero avaro di emozioni al Bernicchi, gli amaranto non riescono a trovare varchi nella retroguardia umbra 69' Regoli si accentra ma sbaglia il tocco per Malva, nulla di fatto per gli amaranto 66' Dentro Malva per uno spento Russo 63' Steso Marinari in area, l’arbitro fa proseguire 60' Suggerimento completamente sbagliato di Regoli per Russo, vanificata una potenziale azione pericolosa per gli amaranto 56' A terra Cardelli, gioco fermo 55' Rossetti si contorce in sforbiciata e impegna Fratti, il guardalinee segnala però l’off side del centravanti labronico 54' Tanti errori tecnici in questa fase, manovra che ne risente 53' Scontro tra Rossetti e Fratti, a terra l’estremo difensore di casa 50' Spunto di Russo, Serra chiude in corner 47' Cross di Marinari deviato, blocca Fratti Comincia la ripresa al Bernicchi! Termina il primo tempo al Bernicchi. Amaranto avanti grazie al timbro di Rossetti in avvio 44' Ultimi scampoli di primo tempo al Bernicchi, corner per il Trestina 40' Ritmi piuttosto blandi in questo finale di prima frazione 36' Regoli calcia, tiro alto sopra il montante 35' Steso Rossetti, punizione invitante per gli amaranto 33' Altra rimessa di Fancelli, stacca di testa Bonassi ma colpisce male, palla fuori dallo specchio 31' Ammonito Rossetti per un fallo su Marcucci 28' Destro di Rossetti da buona posizione su assist di Regoli, conclusione sbilenca quella dell’ex Novara 24' Amaranto che mantengono alto il baricentro, si chiude con più ordine adesso la compagine umbra 22' Bellini mette in mezzo, esce Fratti senza problemi 19' Lancio lungo di Bellini, palla troppo profonda per chiunque 14' Ci prova al volo Regoli, palla in curva 13' Bellini tocca per Russo, conclusione debole quella dell’ex Lucchese 12' De Souza serve Mencagli, alza la bandierina il guardalinee 10' Mencagli stende Brenna, punizione per gli amaranto 8' Chiusura provvidenziale di Brenna, corner per i padroni di casa 6' Continuano a spingere gli uomini di Indiani, in difficoltà il Trestina 1' GOOOOLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO SUBITO ROSSETTI!! La sblocca subito il bomber amaranto con un tocco sotto sugli sviluppi di una rimessa battuta da Fancelli Comincia il match al Bernicchi!

