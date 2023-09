Triatleti labronici alla ribalta al “Trofeo Coppa Italia”

Ultime gare giovanili della stagione quelle che si sono svolte a Porto Sant’Elpidio nel fine settimana 16-17 settembre: atleti delle categorie Youth A e B e Junior si sono cimentati in una due giorni di gare molto intensa.

Il sabato è andata in scena la finale del Trofeo Coppa Italia con la formula Eliminator: su distanze un po’ più brevi delle usuali, i triatleti italiani hanno disputato due gare eliminatorie e una finale che ha aggiudicato il titolo italiano. La domenica è stata la volta della coppa crono a squadre miste, cioè con atleti di squadre diverse divisi per genere (maschi e femmine).

La Livorno Triathlon era presente con i suoi atleti Youth A (Nicole Fasano, Sofia Giunta, Anna Pollini, Ulisse Bertolucci, Alessandro Camilletti, Giacomo Pardini e Gabriele Zambelli) e Youth B (Gaia Silvestri, Matteo Basile, Daniele Benedetti, Federico Fasano ed Edoardo Manfanetti).

In finale del Trofeo Coppa Italia, sabato, Gaia Silvestri si aggiudica il terzo posto Youth B e Nicole Fasano la quinta posizione Youth A. Bene anche Federico Fasano che chiude in tredicesima posizione Youth B.

Nella crono a squadre – novità che ha spiazzato non pochi – gli atleti sono stati premiati per la posizione assoluta nell’arrivo al traguardo e non per squadre, tenendo buono il tempo del terzo arrivato per ogni squadra, come normalmente avviene.

Gaia Silvestri si piazza nuovamente sul terzo gradino del podio anche nella competizione a squadre. Bene anche la quindicesima posizione di Federico Fasano.

Bravi anche tutti gli altri triatleti in gara che hanno ottenuto buoni risultati personali e – quel che è più importante a detta del loro allenatore Enzo Fasano – hanno dimostrato grinta e carattere per questa ultima competizione giovanile della stagione 2023.

Grande assente dalle gare di Porto Sant’Elpidio, Margherita Voliani – convocata a Oderzo (TV) dalla nazionale di Atletica Leggera per disputare la European Road Race Under 20 Trofeo Opitergium 5000 su strada – ha vinto l’oro con una gara spettacolare condotta in maniera magistrale e chiusa in modo impeccabile, portando alla vittoria anche tutta la squadra azzurra.

