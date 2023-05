Trionfi nazionali e regionali per l’Unione Canottieri Livornesi

L’Unione Canottieri Livornesi ha dimostrato ancora una volta di essere una forza da non sottovalutare nel mondo della canoa italiana, con trionfi nazionali e successi regionali ottenuti dai suoi atleti.

Partiamo dalle acque cristalline della Naxos Cup, un evento Internazionale che ha anche visto assegnazione dei titoli nazionali in barca singola. Qui, Chiara Agostinetti, ha dato prova della sua maestria nella pagaiata in mare aperto. L’atleta dell’Unione Canottieri Livornesi si è classificata al secondo posto nella classifica generale femminile, aggiudicandosi il titolo tricolore nella categoria Under 23 SS1. Il suo talento e la sua determinazione hanno stupito gli appassionati di surfski e outrigger. Un altro nome che si distingue è quello di Francesco Masoni, già protagonista quest’anno nel Campionato Italiano di Canoa Maratona, si è classificato al dodicesimo posto nella classifica overall maschile, mettendo dietro a sé una numerosa schiera di atleti ben più giovani e ha conquistato la medaglia d’argento nella sua categoria, quella Master.

Ma i successi dell’Unione Canottieri Livornesi non si limitano all’evento internazionale. Nella gara regionale tenutasi a Firenze, i giovani canoisti hanno dimostrato tutto il loro talento e impegno. Nicola Canzano, nella categoria Cadetto A, ha brillato vincendo sia nella disciplina del K1 200 metri che nel K1 2000 metri. La sua potenza e la sua velocità gli hanno consentito di salire sul gradino più alto del podio, portando a casa due medaglie d’oro e dimostrando il suo talento. Anche Duccio Andreo, nella categoria Allievo B, ha dato il massimo di sé. Ha conquistato la medaglia d’oro nella gara dei 200 metri, dimostrando una tecnica impeccabile e una determinazione fuori dal comune. Nella sfida dei 2000 metri, ha dovuto affrontare una forte competizione, ma ha comunque ottenuto una meritata medaglia di bronzo, confermando il suo talento e il suo impegno nello sport della canoa.

Ma non sono solo i giovani a brillare nella squadra, anche i canoisti più esperti hanno raggiunto ottimi risultati sulla distanza dei 500 m. Tommaso Casamassima ha dimostrato di essere un ottimo atleta nel K1 Junior, classificandosi all’ottavo posto. Successivamente, ha affrontato una sfida ancora più impegnativa nel K1 Senior, ottenendo un meritorio settimo posto. Nella stessa gara, Fabio Murra ha conquistato un terzo posto di grande prestigio. Ma le loro gesta non si sono fermate qui: i due atleti hanno formato un duo imbattibile nel K2 Senior, raggiungendo la cima del podio con un primo posto straordinario. Inoltre Murra ha primeggiato anche nella propria categoria, quella dei Master A, vincendo la gara del K1 con grande autorità.

L’Unione Canottieri Livornesi guarda già avanti, con i prossimi impegni che attendono la squadra. Il fine settimana sarà caratterizzato dalla partecipazione della squadra del Surfski a Talamone(GR) per la Tuscany Ocean Race, ancora Gara Internazionale nelle acque toscane. Allo stesso tempo, la squadra del Canoa giovani si dirigerà verso Castel Gandolfo(RM) per la prima prova Interregionale dedicata alle società del Centro-Sud.

L’Unione Canottieri Livornesi continua a scrivere pagine di gloria nel panorama della canoa italiana, portando avanti una tradizione di successi e alimentando la speranza per un futuro ancora più luminoso.

