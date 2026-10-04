Trionfo della Polisportiva La Rosa Livorno al Trofeo Nazionale Acsi di Riccione
Il bilancio finale per la Polisportiva La Rosa è straordinario: i lunghi applausi del Playhall di Riccione hanno premiato il sacrificio, la determinazione e lo spirito di squadra di un gruppo che si conferma tra le grandi realtà del pattinaggio artistico nazionale
Il Playhall di Riccione ha fatto da cornice a un’edizione da record del Trofeo nazionale ACSI di pattinaggio artistico. La manifestazione sportiva ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 1.400 atleti giunti da ogni angolo d’Italia e da numerose nazioni straniere, tra cui Bulgaria, Grecia, Romania, Spagna e persino dalla Thailandia. In questo contesto internazionale di altissimo livello, la Polisportiva La Rosa Livorno ha brillato intensamente, conquistando un prestigioso quarto posto assoluto nella classifica a squadre grazie alle straordinarie performance delle sue ventidue atlete.
Guidate con maestria dal tecnico Cinzia Savi e dalla maestra inclusiva Letizia Tinghi, le pattinatrici livornesi hanno raccolto i frutti dei duri allenamenti estivi, superando ogni aspettativa e regalando grandi emozioni al pubblico presente.
Pioggia di medaglie e podi
Il talento delle atlete labroniche è emerso fin dalle categorie delle più giovani e dai debutti nazionali:
- Matilda Mazzola (classe 2020) ed Eleonora Ferrigno (classe 2017) hanno conquistato una splendida medaglia d’oro, laureandosi campionesse nelle rispettive categorie.
- Beatrice Nannipieri (classe 2015) è salita sul secondo gradino del podio, portando a casa una preziosa medaglia d’argento nella categoria Esordienti B.
- Le medaglie di bronzo portano la firma di Giulia De Cesari (classe 2021), al suo brillante esordio in una competizione nazionale, Mia Bosinco (classe 2018) e Agata Petri (classe 2019).
Orgoglio e inclusione
Due momenti di altissimo valore sportivo e umano hanno caratterizzato le gare dedicate all’inclusione, dove la Polisportiva ha brillato con due titoli fondamentali: Marta Vinciguerra ha profondamente emozionato la platea con la sua toccante presenza in pista, mentre Arianna Balleri ha letteralmente incantato i giudici e il pubblico grazie a una grinta fuori dal comune.
Gli altri ottimi piazzamenti
I successi della spedizione livornese continuano con una lunga serie di ottimi risultati in tutte le categorie:
- Quarto posto per Viola Vinciguerra (classe 2020) e per Emily Baggiani (classe 2015).
- Quinto posto per Aurora Talamanca (classe 2019).
- Sesto posto per Bianca Secchioni (classe 2015) nella categoria Esordienti Regionali B.
- Categoria Pulcini: Grandissime prove e ottimi piazzamenti per Nicole Di Girolamo, Amelia Toschi Gascon, Amina Cuko, Caterina Cecere, Greta Giannelli e Alisia Pirelli.
- Categoria Divisione ACSI: Ottava posizione assoluta per Yuna Servili (classe 2013).
- Categoria Juniores ACSI (over 2010): Ottime performance in un lotto agguerrito di concorrenti, con il 7° posto di Chiara Zannotti, il 17° di Sofia Lavoratori e il 23° di Francesca Pia Barretta.
Il bilancio finale per la Polisportiva La Rosa è straordinario: i lunghi applausi del Playhall di Riccione hanno premiato il sacrificio, la determinazione e lo spirito di squadra di un gruppo che si conferma tra le grandi realtà del pattinaggio artistico nazionale.
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