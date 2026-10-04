Trionfo della Polisportiva La Rosa Livorno al Trofeo Nazionale Acsi di Riccione

Il bilancio finale per la Polisportiva La Rosa è straordinario: i lunghi applausi del Playhall di Riccione hanno premiato il sacrificio, la determinazione e lo spirito di squadra di un gruppo che si conferma tra le grandi realtà del pattinaggio artistico nazionale

Il Playhall di Riccione ha fatto da cornice a un’edizione da record del Trofeo nazionale ACSI di pattinaggio artistico. La manifestazione sportiva ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 1.400 atleti giunti da ogni angolo d’Italia e da numerose nazioni straniere, tra cui Bulgaria, Grecia, Romania, Spagna e persino dalla Thailandia. In questo contesto internazionale di altissimo livello, la Polisportiva La Rosa Livorno ha brillato intensamente, conquistando un prestigioso quarto posto assoluto nella classifica a squadre grazie alle straordinarie performance delle sue ventidue atlete.

Guidate con maestria dal tecnico Cinzia Savi e dalla maestra inclusiva Letizia Tinghi, le pattinatrici livornesi hanno raccolto i frutti dei duri allenamenti estivi, superando ogni aspettativa e regalando grandi emozioni al pubblico presente.

Pioggia di medaglie e podi

Il talento delle atlete labroniche è emerso fin dalle categorie delle più giovani e dai debutti nazionali:

Matilda Mazzola (classe 2020) ed Eleonora Ferrigno (classe 2017) hanno conquistato una splendida medaglia d’oro, laureandosi campionesse nelle rispettive categorie.

Beatrice Nannipieri (classe 2015) è salita sul secondo gradino del podio, portando a casa una preziosa medaglia d’argento nella categoria Esordienti B.

Le medaglie di bronzo portano la firma di

Orgoglio e inclusione

Due momenti di altissimo valore sportivo e umano hanno caratterizzato le gare dedicate all’inclusione, dove la Polisportiva ha brillato con due titoli fondamentali: Marta Vinciguerra ha profondamente emozionato la platea con la sua toccante presenza in pista, mentre Arianna Balleri ha letteralmente incantato i giudici e il pubblico grazie a una grinta fuori dal comune.

Gli altri ottimi piazzamenti

I successi della spedizione livornese continuano con una lunga serie di ottimi risultati in tutte le categorie:

Quarto posto per Viola Vinciguerra (classe 2020) e per Emily Baggiani (classe 2015).

Quinto posto per Aurora Talamanca (classe 2019).

Sesto posto per Bianca Secchioni (classe 2015) nella categoria Esordienti Regionali B.

Categoria Pulcini: Grandissime prove e ottimi piazzamenti per Nicole Di Girolamo, Amelia Toschi Gascon, Amina Cuko, Caterina Cecere, Greta Giannelli e Alisia Pirelli.

Categoria Divisione ACSI: Ottava posizione assoluta per Yuna Servili (classe 2013).

Categoria Juniores ACSI (over 2010): Ottime performance in un lotto agguerrito di concorrenti, con il 7° posto di Chiara Zannotti, il 17° di Sofia Lavoratori e il 23° di Francesca Pia Barretta.

Il bilancio finale per la Polisportiva La Rosa è straordinario: i lunghi applausi del Playhall di Riccione hanno premiato il sacrificio, la determinazione e lo spirito di squadra di un gruppo che si conferma tra le grandi realtà del pattinaggio artistico nazionale.

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