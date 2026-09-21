Trofeo Città di Livorno, il Don Bosco conquista il 15° Memorial Silvio Gatto

Grande partecipazione di pubblico per l'ormai tradizionale appuntamento della pre-season della pallacanestro livornese. In finale il Don Bosco supera l'US Livorno Basket al termine di una sfida intensa e combattuta

Si è concluso il XXXI Trofeo Città di Livorno – 15° Memorial Silvio Gatto, con grande soddisfazione da parte degli organizzatori per il notevole afflusso di pubblico. Un risultato che conferma come l’appuntamento sia ormai entrato tra quelli più cari della pre-season della pallacanestro livornese.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle società partecipanti, quest’anno tutte caratterizzate da un elevato livello tecnico. Il torneo ha appassionato, divertito ed emozionato il pubblico, con la vittoria finale della Pallacanestro Don Bosco Livorno, guidata da coach Di Manno.

In finale il Don Bosco ha avuto la meglio sull’Unione Sportiva Livorno Basket di coach Luca Angella. Una sfida che ha messo in vetrina alcuni dei migliori giovani della pallacanestro livornese, protagonisti di una gara agonisticamente intensa e piacevole da seguire.

La finale di consolazione è stata invece conquistata dal Basket San Vincenzo, che ha superato la formazione della Fortezza Basket, neopromossa in Serie DR2.

Al termine della manifestazione sono stati assegnati anche i riconoscimenti individuali dalla speciale giuria composta da ex giocatori dell’Unione.

Il premio di MVP del torneo è andato a Davide Serra (US Livorno). Il titolo di miglior realizzatore del torneo è stato invece conquistato da Leonardo Salvadori (San Vincenzo), autore di 43 punti complessivi. Il riconoscimento di miglior realizzatore da tre punti è andato ad Aleksandrous Marcus (Pallacanestro Don Bosco), capace di realizzare sei triple nelle due gare disputate.

Presenti alla premiazione Massimo Gatto, figlio di Silvio Gatto, il vicepresidente dell’Unione Sportiva Livorno Basket Eugenio Carella e il presidente del Comitato Organizzatore Paolo Vullo.

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