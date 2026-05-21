Turchetto post gara-1: “Non aver fatto fallo su Zacchigna ci ha condannati”

Il coach della Pielle Livorno analizza il ko all’overtime contro la Elachem Vigevano 1955: “Abbiamo condotto per 39 minuti e quaranta secondi, poi nel finale palle perse banali e quell’errore sull’ultima tripla ci è costato carissimo. E poi quell'infortunio a Gabrovsek..."

Dopo la sconfitta all’overtime in gara-1 contro la Elachem Vigevano 1955, il coach della Pielle Livorno Andrea Turchetto analizza con lucidità e amarezza una partita sfuggita di mano solo nel finale, tra palle perse sanguinose, mancato fallo sull’ultima tripla di Zacchigna e l’infortunio di Gabrovsek.

“Nel quarto periodo a livello offensivo contro la loro zona ci siamo un po’ incartati, ma ci può stare. Il problema sono state soprattutto le palle perse nel finale, sia nei regolamentari che nell’overtime. Abbiamo fatto errori banali anche solo per mettere la palla in campo e poi ovviamente c’è il grande rammarico di non essere riusciti a fare fallo sull’ultimo tiro di Zacchigna. Quelli sono errori che poi ti condannano”.

Il tecnico biancoblù sottolinea soprattutto quanto la sua squadra abbia tenuto in mano la partita per quasi tutto il match: “Il rammarico è enorme perché la gara l’abbiamo condotta non a lunghi tratti, ma praticamente per 39 minuti e 40 secondi dei tempi regolamentari. Però i playoff sono così”.

Turchetto vede comunque segnali importanti in vista del prosieguo della serie: “Abbiamo dimostrato di essere competitivi. Purtroppo in questi playoff la fortuna non ci sta assistendo, perché l’infortunio di Gabrovsek è una recidiva alla caviglia che si era già fatto male in gara-1 dei quarti. Lo abbiamo perso proprio in un momento in cui stava andando bene e questi episodi incidono”.

Il coach invita però a guardare subito avanti: “Siamo 1-0 sotto, ma nei playoff non cambia niente perdere di uno, di tre o di venti punti. Vince chi arriva prima a tre vittorie e la serie è ancora molto lunga. Tra due giorni dovremo recuperare energie, riguardare gli errori fatti e cercare di evitarli”.

Poi l’elogio a Leonzio, grande protagonista della serata: “Oggi Ennio ha fatto una partita di altissimo livello, degna dello status che ha. Ma direi che anche tutta la squadra, soprattutto nei primi due quarti e nell’ultimo periodo, ha risposto in maniera importante sia dal punto di vista tecnico che difensivo”.

Infine, una battuta amara anche sulle condizioni fisiche della squadra dopo la lunga serie precedente: “Siamo venuti qui in vacanza…”, dice con vena ironico-polemica Turchetto davanti a una domanda di un giornalista locale che l’head coach piellino non comprende a fondo sulla possibile stanchezza della squadra. “Abbiamo dieci giocatori, ci alleniamo tutto l’anno, teniamo le rotazioni. Siamo in semifinale contro la prima in classifica, non siamo certo arrivati qui con le ciabatte”.

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