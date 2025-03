Turchetto si presenta: “Non c’è tempo per fare calcoli”

Il nuovo head coach si presenta: "Non sono una persona che si lascia condizionare dalle aspettative e non guarda troppo agli obiettivi a lungo termine. Sono qui per lavorare con pragmatismo, analizzando sia le qualità che le criticità, comprese le condizioni fisiche dei giocatori"

Si è svolta venerdì 28 marzo, nella sede del partner della Pielle, HVM, la conferenza stampa del neo capo allenatore della Toscana Legno Pielle Livorno, Andrea Turchetto.

“Il cambio è sempre traumatico, perché il mercato non offre grandi opportunità. Per questo ho stilato una lista di possibili nuovi allenatori, considerando anche profili internazionali. Conosco Andrea da molto tempo e, durante la mia ricerca all’estero, l’ho individuato come una scelta ideale. La sua esperienza in Cina, Ungheria e Slovenia, in club di alto livello, mi ha convinto che sia la persona giusta per guidarci. È un professionista molto concentrato”, ha spiegato il direttore generale Gianluca Petronio.

Nel suo primo intervento, il nuovo allenatore piellino ha espresso determinazione e concetti concreti: “Ringrazio il presidente, il vice presidente e i soci. Non sono una persona che si lascia condizionare dalle aspettative e non guarda troppo agli obiettivi a lungo termine. Sono qui per lavorare con pragmatismo, analizzando sia le qualità che le criticità, comprese le condizioni fisiche dei giocatori. Il mio compito, insieme alla squadra, sarà di risolvere ogni problema che troveremo sul nostro cammino. In queste 2 settimane abbiamo introdotto i principi offensivi e difensivi e mi auguro di riuscire a trasmettere alla squadra i giusti focus, partita dopo partita. Il campionato è competitivo, ci sono molte squadre forti e la classifica dice che attualmente siamo sesti. Il calendario ci mette di fronte a tre trasferte su 5 partite che rimangono al termine della regular season, tra cui quella impegnativa a Roseto. Non c’è tempo per fare calcoli: ciò che è successo fino ad oggi deve servirci da lezione per crescere”.

