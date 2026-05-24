Turchetto: “Torniamo a Livorno sapendo che possiamo essere competitivi”

Coach Turchetto in panchina. Foto NOVI per QuiLivorno.it

Il coach della Verodol Cbd Pielle Livorno analizza il ko di gara 2 a Vigevano: decisivo il break subito nel secondo quarto dopo il -20 iniziale e la rimonta fino al -1. Martedì al PalaMacchia una sfida già cruciale per allungare la serie playoff

Amarezza sì, ma anche la consapevolezza di potersela ancora giocare. Andrea Turchetto incassa l’81-72 subito dalla Verodol Cbd Pielle Livorno sul parquet di Vigevano in gara 2 della semifinale playoff di Serie B, una sfida che aveva visto i biancoblù sprofondare fino al -20 nel secondo quarto prima della grande rimonta che li aveva riportati fino al -1.

Il tecnico della Pielle parte proprio dall’analisi dell’avvio complicato, condizionato anche dal peso psicologico della sconfitta in volata di gara 1.

“Un’altra partita molto combattuta. Ovviamente il rammarico per gara 1 e un po’ la botta l’abbiamo accusata nei primi due tempi. Ci è costato caro il parziale nei primi cinque minuti del secondo quarto: al 15’ eravamo a 26 punti, poi siamo arrivati a 41 subiti. Però l’abbiamo rimessa in piedi”.

Una rincorsa lunga e faticosa, arrivata fino al possesso che avrebbe potuto cambiare completamente inerzia e finale della partita.

“Ci sono mancati due buoni attacchi per pareggiare o mettere la testa avanti, oppure due buone difese per avere una possibilità in più”.

Turchetto sottolinea anche l’adattamento tattico di Vigevano dopo l’esplosione offensiva di Leonzio in gara 1.

“Ci aspettavamo i cambi difensivi per far uscire dal campo Leonzio dopo la sua prestazione della prima partita. Abbiamo dato molto la palla dentro, però se poi con i due lunghi facciamo 3 su 10 da due centimetri dal ferro, chiaramente poi diventa difficile”.

Il coach biancoblù torna poi sul momento chiave del match, quel break subito a inizio secondo quarto che ha indirizzato la serata.

“È stato un peccato perché avevamo costruito anche discreti tiri, layup e appoggi da sotto, ma non siamo riusciti a concretizzarli. Ci siamo un po’ disuniti e abbiamo aperto il contropiede a Vigevano che ha trovato il primo vero strappo”.

Nonostante il 2-0 nella serie, Turchetto vede segnali incoraggianti soprattutto nella metà campo difensiva.

“Nel secondo tempo in difesa molto bene: Vigevano ha segnato 31 punti, e di questi direi 16 ai liberi. Ripartiamo da questo miglioramento difensivo, secondo me siamo stati più solidi rispetto a gara 1”.

Adesso la serie si trasferisce a Livorno. Martedì il PalaMacchia sarà chiamato a spingere la Pielle in una gara 3 già decisiva per tenere viva la corsa promozione.

“Torniamo a Livorno sapendo che possiamo assolutamente essere competitivi, perché le prime due partite dicono questo. Gara 1 con grande rammarico era più che intatta e l’abbiamo persa, gara 2 invece merito a Vigevano per quel break iniziale che noi abbiamo rosicchiato senza però completare la rimonta”.

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