Tuscany Urban Cup, Livorno tra le protagoniste della 5ª edizione del circuito regionale MTB urbana

Presentata in Comune la nuova stagione della competizione che unisce sport, borghi storici e promozione del territorio: sei tappe in Toscana, gran finale a Montenero tra Ottobrata e centenario del Gruppo Sportivo

La Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Comunale ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della quinta edizione della Tuscany Urban Cup, il circuito regionale di gare di Mountain Bike urbana (MTB) che attraversa alcuni dei borghi storici più suggestivi della Toscana con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso lo sport. Una manifestazione che può contare, tra gli altri, sul patrocinio del Comune di Livorno, città scelta per ospitare la tappa conclusiva.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Livorno Luca Salvetti, il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi, il vicepresidente della data-start=”1199″ data-end=”1234″>Federazione Ciclistica Italiana Saverio Metti – che per l’occasione ha donato al sindaco Salvetti la spilla ufficiale della FCI – il presidente provinciale FCI Livorno Alessio Freschi, l’assessore allo Sport di Camaiore Luca Mecchi, il consigliere regionale FCI Andrea Fefè, la responsabile struttura fuoristrada Urban Martina Maule e la delegata allo Sport di Arcidosso data-end=”1616″>Alessandra Ronconi.

Presenti anche i rappresentanti delle società Mushroom, Livorno Cycling Team, Camaiore Cycling Projet, Tuscany Bike Park, Ebike Montieri, Val di Lima Off Road e Real Prata, oltre al responsabile di circuito Fabrizio Sodi, che ha seguito l’organizzazione dell’intero progetto.

Durante la conferenza stampa sono stati proiettati video dedicati sia alle gare sia ai borghi attraversati dalle tappe, offrendo una visione completa di un evento che fonde spettacolarità sportiva e promozione culturale. La Tuscany Urban Cup propone infatti percorsi emozionanti che si snodano nei centri storici, tra scalinate, vicoli e passaggi caratteristici, trasformando i borghi toscani in veri e propri tracciati urbani di gara.

La formula della Urban Cup prevede prove libere e una gara ufficiale generalmente articolata su due manche a tempo, con classifica basata sul miglior cronometraggio. La manifestazione è rivolta ad atleti e appassionati di MTB ed e-MTB, confermandosi un appuntamento capace di coinvolgere sia il mondo agonistico sia quello amatoriale.

Le tappe dell’edizione 2026 saranno:

Casoli, Camaiore – 01/03

Colle Val D’Elsa – 26/04

Gerfalco, Montieri – 31/05

Montelaterone, Arcidosso – 21/06

San Cassiano di Controne, Bagni di Lucca – 13/09

Montenero, Livorno – 11/10

La tappa di Montenero coinciderà con la festa dell’Ottobrata e con le celebrazioni per i 100 anni del Gruppo Sportivo di Montenero, rendendo l’evento ancora più significativo per la città. Alla tappa di Gerfalco parteciperà inoltre un paratleta svizzero, a testimonianza del valore inclusivo della manifestazione.

Dopo i saluti istituzionali, il sindaco Luca Salvetti ha sottolineato il valore del progetto: “La forza della Urban Cup è quella di mettere insieme uno sport assolutamente spettacolare con la volontà di promuovere il territorio, tutte le località della nostra Toscana: piccoli paesi, zone collinari e montane, ma anche città più grandi come Livorno. Questa formula è quanto mai azzeccata. Sono contento che Livorno sia stata scelta come tappa conclusiva della quinta coppa. In questi anni abbiamo fatto un percorso bello ma anche complesso per rilanciare questo sport, avvicinando i più piccoli, con una pista in città e una a Stagno. Auguro a tutti i partecipanti buon divertimento”.

