Tyrsenoi in forma a Pavia: Tognetti domina nei Master, Bertolozzi conquista il podio

In occasione del 30° anniversario della storica squadra dei Virus di Varese, la città di Pavia ha ospitato una partecipata gara di braccio di ferro, con atleti provenienti da tutta Italia. Tra le squadre in gara, anche i Tyrsenoi di Livorno hanno fatto la loro parte, presentandosi con un gruppo affiatato e ottenendo risultati significativi.

Roberto Tognetti è stato il nome di punta della giornata per la toscana. Impeccabile nella categoria -100 kg Master, ha dimostrato solidità e tecnica, riuscendo a conquistare il primo posto sia con il braccio destro che con il sinistro. Una doppietta che conferma il suo livello competitivo e l’esperienza maturata nel tempo.

Buona prova anche per Massimiliano Bertolozzi, impegnato nella -85 kg Esordienti, dove ha ottenuto un terzo posto con il braccio sinistro. Una prestazione incoraggiante, frutto di un percorso di crescita costante, che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

A completare la giornata positiva, il debutto di alcuni nuovi atleti, che pur affrontando la loro prima esperienza ufficiale hanno saputo tenere testa agli avversari e dare il meglio di sé. Una nota che testimonia il buon lavoro svolto anche sul fronte del ricambio generazionale e della formazione.

Il presidente Paolo Dini, visibilmente soddisfatto, ha commentato così a fine gara: “È stata una bella giornata per noi, con prestazioni solide e un gruppo unito. I ragazzi hanno risposto bene, ognuno ha portato il proprio contributo. I risultati ci danno motivazione, ma soprattutto confermano che stiamo lavorando nella direzione giusta. Ora ci concentriamo sui Nazionali del 14 giugno: mi aspetto una partecipazione ancora più ampia e tanta voglia di far bene.”

Con queste premesse, i Tyrsenoi rientrano a Livorno con il morale alto e lo sguardo rivolto avanti. Si torna subito al club, con l’obiettivo di continuare a crescere sotto la guida esperta del coach Daniele Sircana e cosi arrivare pronti ai prossimi appuntamenti.

