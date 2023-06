Tyrsenoi inarrestabile. Pioggia di medaglie per i livornesi del braccio di ferro

La squadra labronica ha partecipato alla competizione ottenendo notevoli risultati in tutte le categorie e classi di peso. I dettagli

Una giornata memorabile per la squadra di braccio di ferro livornese del Tyrsenoi capitanata dal coach Daniele Sircana. La XXI edizione del Campionato Centro Italia Memorial Massimo Cesari tenuta a San Sepolcro (AR) domenica 28 maggio ha visto la partecipazione di atleti da ogni parte di Italia pronti a confrontarsi sui tavoli da gara senza esclusione di colpi. Tutto questo in commemorazione del grande campione Cesari venuto a mancare 4 anni fa a causa di un incidente in moto, non sono mancati i momenti tristi soprattutto durante le premiazioni tenute dai genitori di Massimo.La squadra labronica ha partecipato alla competizione ottenendo notevoli risultati in tutte le categorie e classi di peso.

Importante ritorno sulle scene del pluricampione Silviu Georghita che compete con il braccio sinistro dopo un periodo di inattività dovuto all’infortunio subito durante la finale dell’ultimo campionato italiano. Un’impresa non facile che l’atleta ha saputo gestire con grande professionalità ed esperienza ottenendo un meritato secondo posto nella categoria senior 75 kg cedendo solo in finale al grande Diego Michelangeletti, atleta di punta della sua categoria. Prestazione stellare per due giovani promesse della squadra entrambi appena maggiorenni.

Gianluca Caravelli continua la sua scia di vittorie collezionando un impressionante doppio oro sia nella categoria Juniores 70 kg destro che in quella senior 70 kg destro battendo tutti i concorrenti.

L’atleta Dennys Catastini ottiene il secondo posto nella categoria juniores 70 kg destro dietro il compagno di squadra Gianluca Caravelli ma sbalordisce tutti ottenendo un importante secondo posto nella categoria senior 75 kg con un gap di 5kg battendo il pluricampione italiano Aleksander Vladaj e perdendo in una combattuta finale contro l’altro Pluricampione Italiano Diego Michelangeletti.

Numerose medaglie anche nella categoria master dove Salvatore Ferrazzo ottiene l’oro con il destro e l’argento di sinistro nella classe +100 kg e Luca Satti raggiunge il primo gradino del podio nella classe 90 kg destro. L’inarrestabile Jonatan Guidelli conquista l’ennesimo oro del periodo questa volta nella classe 80 kg destro e il compagno di squadra Stefano Badii ottiene lo stesso risultato negli 80 kg sinistro.

Ottimi risultati anche per Salvatore Ferrazzo e Marco Saitti che nei senior +100 kg ottengono rispettivamente secondo posto di sinistro e terzo di destro.

Nelle categorie youth fino a 23 anni Matteo Nannini a soli 19 anni domina la classe 80 kg di sinistro e ottiene il secondo posto con il braccio destro.

Buoni i piazzamenti anche nelle categorie esordienti dove Stefano Badii ottiene l’oro nella classe 75 kg sinistro e Marco Gianfranceschini ottiene un secondo posto nei 75 kg sinistro e un terzo nei 75 kg destro. Medaglia di bronzo anche per Francesco Coletta nella classe 100 kg sinistro e per Davide Ferrucci nella classe 85 kg destro.

“Abbiamo combattuto insieme per Massy – commenta il coach Sircana – dando ognuno il proprio massimo. I risultati sono stati sorprendenti e come sempre l’unione fa la forza a dimostrazione che allenandoci con costanza e determinazione l’uno con l’altro tutti possiamo crescere”.

Un altro emozionante capitolo si è concluso. Adesso attendiamo i nuovi aggiornamenti dai guerrieri in maglia blu che torneranno ad allenarsi a Livorno in vista delle prossime competizioni.

