Tyrsenoi: weekend di successi al Supermatch Internazionale di Braccio di Ferro

Nel fine settimana del 15 e 16 marzo 2025, la squadra di braccio di ferro dei Tyrsenoi ha partecipato a uno degli eventi più prestigiosi a livello internazionale: il Supermatch, che si è svolto presso il Palazzetto dello Sport di Rovato, in provincia di Brescia. Questa competizione, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, è una delle manifestazioni più importanti nel panorama europeo del braccio di ferro. La squadra livornese non ha deluso, mettendo in mostra talento, determinazione e una preparazione impeccabile.

La prima giornata è stata dedicata agli esordienti, con i giovani atleti della squadra che hanno avuto l’opportunità di farsi notare in categorie molto numerose e competitive.

I partecipanti a questa prima giornata sono stati Irmia Iulian, Matteo Forconi, Andrea Kemuel Salerno, Matteo Santerini e Michele Deghelli, tutti capaci di esprimere il massimo impegno e di guadagnarsi il rispetto degli avversari. La loro partecipazione è stata fondamentale non solo per crescere come singoli atleti, ma anche per consolidare la presenza della squadra toscana in una competizione così importante. Nonostante la giovane età e la mancanza di esperienza in competizioni di tale calibro, i Tyrsenoi hanno saputo affrontare al meglio le difficoltà, dimostrando di avere un grande potenziale per il futuro.

Il secondo giorno, invece, è stato riservato alle categorie più avanzate: Master, Senior, Youth e Juniores. E qui, i Tyrsenoi hanno davvero brillato, ottenendo risultati di prestigio che hanno messo in luce la qualità del lavoro svolto negli anni.

Federica Moretto, atleta femminile di spicco della squadra, ha conquistato un meritatissimo oro nella Categoria senior -80kg destro, dimostrando di essere una delle atlete più forti nel panorama Nazionale a quel peso. Col braccio sinistro è stato positivo si è accontentata di un secondo posto. A conferma delle sue doti versatili e della sua preparazione completa. Un altro grande risultato è arrivato da Gabriele Rubini attualmente il più giovane della squadra che ha conquistato un ottimo secondo posto di sinistro nella categoria -80kg Juniores.

La sua prestazione è stata davvero eccellente, e il piazzamento raggiunto conferma la sua crescita e il suo impegno costante, che gli permetteranno sicuramente di essere un protagonista anche in future competizioni.

Infine, Roberto Tognetti, ormai una vera e propria garanzia per la squadra, ha dimostrato ancora una volta la sua solidità e la sua esperienza, conquistando due secondi posti nella categoria -100kg Master, sia nel destro che nel sinistro. I suoi piazzamenti sono il frutto di sacrifici e allenamenti che testimoniano l’alto livello di competenza che ha raggiunto nel braccio di ferro.

Una ulteriore menzione va in fine fatta a Marco Gianfranceschi, che ha debuttato nella categoria Senior -75kg in un contest di così alto livello, riuscendo ad aggiudicarsi alcune vittorie in questa difficilissima categoria. Valutando che parliamo di categorie senior ovvero le più difficoltose la sua prestazione merita comunque importanza pure se non ha ottenuto il podio.

In sintesi, il Supermatch di Rovato è stato un weekend di grande successo per la federazione italiana SBFI e per la squadra dei Tyrsenoi. Tra esordienti e veterani, tutti gli atleti hanno dato il massimo, ottenendo risultati che non solo li hanno messi in luce, ma hanno anche consolidato la reputazione della squadra che si prepara a guardare al futuro con grande fiducia e determinazione, pronti ad affrontare le prossime sfide con lo stesso spirito di competizione che li ha sempre contraddistinti.

Alla fine della competizione, Daniele Sircana, il coach dei Tyrsenoi, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi atleti, nonostante non abbia potuto essere presente a causa di impegni lavorativi. “Sono davvero orgoglioso del lavoro che i ragazzi hanno svolto in vista di questo evento. Ogni atleta ha dato il massimo, mostrando impegno, dedizione e passione, che sono gli ingredienti fondamentali per crescere e migliorarsi continuamente. Anche se non ero fisicamente presente, ho seguito ogni momento della competizione a distanza grazie alla diretta streaming della federazione, e posso dire con certezza che il nostro lavoro sta dando i suoi frutti. I risultati ottenuti sono il frutto di un impegno collettivo, e il fatto che tutti abbiano lottato con grinta e determinazione mi rende estremamente fiero del gruppo che abbiamo costruito e sono sicuro che continueremo a crescere e a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi”.

