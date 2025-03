Ufficiale, Andrea Turchetto è il nuovo head coach della Pielle. “Qui il basket è religione”

Andrea Turchetto è il nuovo head coach della Toscana Legno Pielle Livorno. Proprio in queste ore sta dirigendo il suo primo allenamento con il team

Lo avevamo anticipato nei nomi dei papabili coach pronti a prendere in mano il pesante testimone di Federico Campanella. La notizia era nell’aria sin dalla sera di martedì 18 marzo ed è diventata realtà nel primo pomeriggio di questo mercoledì 19 marzo: Andrea Turchetto è il nuovo head coach della Toscana Legno Pielle Livorno. Proprio in queste ore sta dirigendo il suo primo allenamento con il team.

Turchetto, quarantenne, nato a Mestre e formatosi nel settore giovanile della VL Pesaro, ha avuto esperienze in Italia in A2 a Ferrara e all’Eurobasket Roma e come assistente nell’Olimpia Milano. Esperienze importanti anche all’estero prima in Cina, poi in Ungheria.

Nella scorsa stagione è stato assistente al Cedevita Olimpia in Slovenia, disputando la Lega Adriatica e subentrando nel ruolo di capo allenatore in seguito all’esonero di Simone Pianigiani.

Queste le parole del presidente, Francesco Farneti: “Andrea ha da subito colpito l’attenzione mia e di tutto il cda per le sue competenze e idee chiare. Un allenatore preparato, già, per la sua giovane età, con molta esperienza in club importanti sia in Italia che all’estero che lo rende molto moderno e attuale. Per noi, quindi, il profilo più indicato che cercavamo per guidare la Pielle in questo finale di stagione”.

Queste le parole del vice presidente, Riccardo Grillo: “La prima impressione è stata davvero eccellente, di un coach moderno e già molto preparato sulle caratteristiche della squadra. Si è già fatto un’idea, secondo la sua visione, degli aspetti da variare sullo stile di gioco, individuando grandi potenzialità nei lunghi e anche sul perimetro. Senza dubbio Alessandro porterà quell’entusiasmo necessario per una reazione”.

Queste le parole del neo coach piellino: “Innanzitutto mi sento di ringraziare il Presidente, il CdA e il gm delle Pielle per avermi dato la possibilità di entrare in questo progetto. Sono molto contento di poter lavorare in una città e in un ambiente in cui la pallacanestro rappresenta una vera e propria religione. Useremo la sosta per cercare di inserire i primi concetti offensivi e difensivi in modo da intraprendere un percorso difficile, ma che ci possa regalare molte soddisfazioni”.

