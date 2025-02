Ufficiale, Andreazza saluta. In panchina Di Carlo. Iozzelli consulente sportivo

Coach Andreazza lascia la panchina dopo il periodo "no" della squadra amaranto (foto NOVI)

Dopo i saluti del presidente Consigli arriva l'addio di coach Andreazza a 48 ore dalla palla a due contro Avellino. La comunicazione ufficiale arrivata tramite social. Al suo posto Gennaro Di Carlo. Con il pistoiese Giulio Iozzelli stipulato un accordo di consulenza sportiva

di Giacomo Niccolini

La notizia, anticipata da Superbasket intorno all’ora di pranzo nella giornata di giovedì 27 febbraio, è diventata realtà nel tardo pomeriggio di venerdì 28, quando la società amaranto ha ufficializzato il tutto. Coach Marco Andreazza, protagonista della storica cavalcata dalla B all’A2, da oggi non è più il capo allenatore della Libertas Livorno 1947.

La Libertas Livorno 1947 comunica, a mezzo social e non tramite comunicazioni ufficiali con la stampa, di aver raggiunto un accordo con Marco Andreazza per la risoluzione consensuale del contratto che vincolava le due parti. “Non sarà mai sufficiente alcuna espressione di gratitudine – scrivono sulle bacheche dei social network da via Pera – nei confronti di Marco con cui abbiamo condiviso anni indimenticabili, punteggiati da rarissime delusioni e costellati da gioie infinite con la promozione in serie A2. A Marco Andreazza – che per la Libertas è stato un faro – auguriamo con tutto il cuore di ottenere le migliori soddisfazioni professionali nel prosieguo della sua carriera”.

Al suo posto in panchina arriva Gennaro Di Carlo, tecnico classe ’73, dal vasto e cospicuo curriculum adatto alla categoria e dall’enorme esperienza. Di lui dicono essere un coach tutto “anima e core” per dirla alla Serena Brancale pronto a dare tutto se stesso nelle esperienze che lo hanno visto protagonista in panchina. L’ultima è stata proprio quella di Nardò dove ha diretto la squadra per due stagione (2022-2024) anche se il suo CV affonda le radici nei lontani anni ’90 con una gavetta importante prima di approdare sulle sponde di società importanti come Virtus Roma, Scafati, Sant’Antimo, Orlandina, Montegranaro e Mantova.

Tutto ciò è stato accompagnato anche da un passaggio fondamentale che mancava ormai da tempo in casa doppia L: l’arrivo di Giulio Iozzelli, dirigente di origine pistoiese dalla comprovata esperienza con il quale è stato stipulato un accordo di consulenza sportiva.

