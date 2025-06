Ufficiale, Fratto saluta la Libertas

La Libertas saluta con un commovente post FF4, uno degli eroi della promozione. Secondo i rumors il giocatore si potrebbe accasare alla Gema Montecatini dove ritroverebbe il "suo" coach Marco Andreazza

La notizia era nell’aria già da alcuni giorni. Ed è arrivata l’ufficialità proprio nella mattina di giovedì 26 giugno tramite un post Facebook che ringrazia Francesco Fratto per tutto quello fatto con la maglia Libertas. Il giocatore, fautore della storica promozione in A2 nonché anima della squadra, cont tutta probabilità si accaserà alla Gema Montecatini dove ritroverà coach Andreazza e, secondo alcuni rumors, anche il play amaranto Andrea Bargnesi.

Questo il post di saluto che la società amaranto ha tributato a Francesco Fratto:

Dopo 3 indimenticabili stagioni.

Dopo 121 presenze.

Dopo 1015 punti con l’high di 24 nel derby vinto il 5 aprile 2023.

Dopo migliaia di colpi dati e 2, al massimo 3, ricevuti.

Dopo 809 rimbalzi.

Dopo 2735 sudatissimi minuti vissuti dentro la nostra maglia.

Dopo tremila volte in cui ogni libertassino ha pensato: “C’è Francesco, siamo al sicuro”.

Dopo l’esempio di uomo e di giocatore che ha dato ai libertassini di ogni età.

Dopo tutto questo e molto molto altro, è arrivato il momento di alzarsi tutti in piedi e salutare con commozione l’immenso Francesco Fratto.

In bocca al lupo per il prosieguo della carriera!

Eri, sei e resterai per sempre uno di noi.

