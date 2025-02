Ufficiale, scambio sotto canestro. La Pielle saluta Paesano e ingaggia Klyuchnyk

Alessandro Paesano ceduto ad Herons Montecatini (FOTO NOVI)

Uno scambio che rafforza ulteriormente la Pielle Livorno in vista di un finale di stagione infuocato. Ancora in fase di valutazione e allenamento Jacopo Lucarelli

Scambio sotto canestro per la Toscana Legno Pielle Livorno. Ai saluti il centro Alessandro Paesano che raggiunge i termali sponda Herons. Al suo posto sotto le plance arriva uno che nella serie B è un fattore determinante. Si tratta del pivot ucraino, classe ’94, Dimitri Klyuchnyk. Il pivottone, 211 centimetri per 110 kg, è stato protagonista la passata stagione a Roseto, quest’anno invece ha vestito la maglia di Herons Montecatini. Uno scambio che rafforza ulteriormente la Pielle Livorno in vista di un finale di stagione infuocato. Ancora in fase di valutazione e allenamento Jacopo Lucarelli, ex Libertas, che nel giro di una settimana potrebbe ufficialmente essere a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Pielle.

Tornando a Klyuchnyk si tratta di un atleta dalle grandi doti realizzative, molto abile in post basso e anche oltre l’arco dei 6.75.

In carriera Klyuchnyk ha vestito le maglie di Faenza, Juvi Cremona e Ozzano, dove nella stagione 22/23 ha chiuso con 16 punti e 7 rimbalzi di media. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti assoluti di Roseto, arrivata fino alla finale per la Serie A2. In terra abruzzese ha messo a referto oltre 13 punti e 5 rimbalzi di media, consacrandosi come uno dei migliori interpreti per la categoria nel suo ruolo. In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia degli Herons Montecatini, mettendo insieme 11 punti (con il 58% da due e il 38% da tre) e rimbalzi di media in 20’ di utilizzo. Nella partita di andata al Pala Tagliate contro la PL fu decisivo con 14 punti in 23’ con un solo errore dal campo. Dimitri sarà già a disposizione di coach Campanella per la gara di domenica al PalaMacchia contro Caserta e indosserà la canotta numero 18.

Condividi:

Riproduzione riservata ©