Ufficiale, vietata la trasferta dei tifosi Pielle a Ruvo

È stato ufficializzato il divieto, disposto dalla Questura di Bari, di vendita ai residenti in provincia di Livorno dei biglietti delle prime due gare della serie di semifinale tra Ruvo di Puglia e Pielle Livorno

Non ci sarà tifo ospite a Ruvo di Puglia. Non ci saranno bandiere biancoblu sugli spalti per sostenere la Pielle Livorno. È stato infatti ufficializzato il divieto, disposto dalla Questura di Bari, di vendita ai residenti in provincia di Livorno dei biglietti delle prime due gare della serie di semifinale tra Ruvo di Puglia e Toscana Legno Pielle Livorno.

Con ogni probabilità lo stesso provvedimento sarà disposto dalla questura di Livorno per gara 3 al PalaTenda di Piombino ed eventuale gara 4 al PalaMacchia riferito ai residenti nelle province di Bari e BAT (Barletta, Andria e Trani).

