Uisp Basket. Nuova Vigoni parte forte alla fase regionale: stesi i pistoiesi Benchwarmers

Parte bene la Fase Regionale per la Nuova Vigoni Livorno che batte nettamente 73-40 i pistoiesi del Borgo Benchwarmers. Gara mai in discussione come si evince dal punteggio, adesso i Castori del presidente Giusti giocheranno lunedì a San Giovanni Valdarno alle 21,45 contro il Benzina 78, squadra che al suo esordio ha fatto sudare i senesi del Leone nella città del Palio per cui da non sottovalutare.

In Poule Promozione di A/2 l’Accademia Navale conquista il suo quinto successo a Forte dei Marmi 81-76 confermandosi prima assoluta, adesso aspetta di vedere solo chi sarà la quarta classificata che le contenderà l’accesso alla A/1, con il match che si disputerà mercoledì alle 21,30 in Via Roma contro Castelnuovo che sarà platonico per entrambe essendo i garfagnini tagliati fuori.

Infatti per le le posizioni dal secondo al terzo posto si deciderà tutto all’ ultima giornata: adesso abbiamo seconde a pari merito La Perla Santa Maria a Monte e Forte dei Marmi, staccate di due punti le Scimmie Livorno che proprio a Santa Maria a Monte hanno perso 58 – 53.

Favorita per la piazza d’onore è proprio La Perla che ha il confronto diretto a favore con Forte dei Marmi e è padrona del suo destino in quanto vincendo con i Libici in casa giovedì (palla a due alle 22,30) è seconda certa.

Libici che hanno perso a Castelnuovo Garfagnana 56-44 abbandonando ogni speranza di agganciare le Final Four e quindi andranno in terra pisana senza nulla da chiedere.

Le Scimmie, invece, con la sconfitta di Santa Maria a Monte per essere sicure di arrivare almeno terze e evitare il Derby con la favorita Accademia Navale in finale devono vincere con Forte dei Marmi Martedì sera (ore 22 Palestra di Via Pera) ribaltando il -13 subito in Versilia, in caso di vittoria con meno scarto (e comunque non inferiore ai 10 punti) dovrebbero sperare in un’improbabile sconfitta della Perla con i Libici. I ragazzi di Annarella avrebbero anche una possibilità teorica di arrivare secondi ma è solo teorica appunto perché ci vorrebbe, oltre a una sconfitta della Perla, una vittoria con 21 punti di scarto.

Infine in Colpa di Lega ottima prova nella semifinale di andata della Fortezza di Falleni che vince 49-48 contro una squadra che quest’ anno ha disputato la A/1, il Pisa Alive. I bianconeri si giocheranno tutto a Arena Metato, alle porte della città della Torre Pendente, venerdì alle 21, 30 in quella che di fatto sarà una gara normale anche valendo la differenza canestri visto il minimo scarto.

Minimo scarto che ha caratterizzato anche l’altra semifinale fra Steelworkers Piombino e Casciana Terme, giocata al Pala Cubo nella città dell’ acciaio e terminata 47-45 per gli ospiti. Mercoledì alle 21,30 il ritorno in terra pisana con gli arancio neri di Stagnaro che proveranno a fare l’impresa.

