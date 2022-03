Uisp, calcio a 11 Amatori: è fuga a due in testa

La nuova classifica: Sporting Club Rosignano 29, Palazzi Monteverdi 26, Amatori Colli Marittimi 21, Quercianella Termisol Termica 19, Arci La California Amatori 17, Serrazzano 14, Africa Academy 13, Vada 1963 13, Livorno Forense 12, Arci Gabbro 10, San Vincenzo 8, Circolo Petrarca 8, Circolone Solvay 6

Lo scontro diretto andato in scena al Martellacci di San Pietro in Palazzi dà un segnale forte per la corsa al titolo: sì perché con il 2-1 rifilato all’Amatori Colli Marittimi (terzo della classe), il Palazzi Monteverdi non solo consolida la seconda posizione, ma stacca di cinque lunghezze l’avversario di turno e al momento resta l’unica formazione in grado di insidiare la capolista Sporting Club Rosignano. È una doppietta di Jacopo Donadio (capocannoniere del torneo con 9 centri stagionali) a decidere il match in favore dei rossoblù, che restano a -3 dal vertice. Di fatto è fuga a due dopo la dodicesima giornata del campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche. Manca un solo turno al giro di boa e il titolo d’inverno si avvicina, con lo Sporting Club Rosignano che ribadisce la propria candidatura tornando al successo dopo il mezzo passo falso della settimana precedente. Stavolta i biancoazzurri non tradiscono e chiudono sul 4-1 la pratica Circolo Petrarca, con reti di De Trane, Sow, Agostini e Sibide.

Sabato 14 marzo al Betti Mussi di Casale Marittimo, la capolista affronterà in trasferta l’Amatori Colli Marittimi, ferito dal ko subito in questa dodicesima giornata e perciò in cerca di riscatto. Sarà un passaggio importante per entrambe le compagini. Da dietro, intanto, il Quercianella Termisol Termica avanza al quarto posto in virtù del tris calato a Serrazzano. Più sotto, è ripartito alla grande l’Africa Academy, reduce dal colpo esterno ai danni dell’Arci Gabbro che porta la squadra di Marrucci al settimo posto in graduatoria, affiancando il Vada a quota 13. Torna al successo il San Vincenzo: la doppietta di Luca Schiarito vale un 2-0 al Livorno Forense che permette di abbandonare l’ultima piazza e mettersi alle spalle in un solo colpo Circolo Petrarca e Circolone Solvay.

Ecco tutti i risultati della 12° giornata: Palazzi Monteverdi – Amatori Colli Marittimi 2-1; Sporting Club Rosignano – Circolo Petrarca 4-1; Arci La California Amatori – Circolone Solvay 1-1; Serrazzano – Quercianella Termisol Termica 0-3; Africa Academy – Vada 1963 2-0; San Vincenzo – Livorno Forense 2-0.

Infine il programma della 13° giornata, da sabato 12 a lunedì 14 marzo 2022: Quercianella Termisol Termica – San Vincenzo (sab 12 ore 14 al Gimona di Livorno); Amatori Colli Marittimi – Sporting Club Rosignano (sab 12 ore 15 al Betti Mussi di Casale M.mo); Circolo Petrarca – Serrazzano (sab 12 ore 15.30 al Gimona di Livorno); Arci Gabbro – Palazzi Monteverdi (lun 14 ore 20.45 al Bucafonda, Gabbro); Livorno Forense – Arci la California Amatori (lun 14 ore 21 in Borgo Cappuccini, Livorno); Circolone Solvay – Africa Academy (lun 14 ore 21 al Della Pace di Livorno).