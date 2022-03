Uisp. Dopo due mesi di stop riparte il campionato amatori di calcio a 11

La nuova classifica: Sporting Club Rosignano 26, Palazzi Monteverdi 23, Amatori Colli Marittimi 21, Arci La California Amatori 16, Quercianella Termisol Termica 16, Serrazzano 14, Vada 1963 13, Livorno Forense 12, Arci Gabbro 10, Circolo Petrarca 8, Africa Academy 7, Circolone Solvay 6, San Vincenzo 5

Un rinvio tira l’altro in tempi di pandemia. Così ci sono voluti oltre due mesi per tornare in campo, ma adesso l’augurio è che il peggio sia alle spalle e che non si debbano più subire interruzioni. L’ultimo weekend di febbraio ha segnato, finalmente, la ripartenza per il campionato di calcio a 11 amatori targato UISP Terre Etrusco Labroniche con l’undicesima giornata d’andata. Dodici squadre in campo (turno di riposo osservato dall’Africa Academy) per sei gare che riaccendono i motori e l’entusiasmo sulla manifestazione a carattere provinciale che ha riprogrammato tutto il calendario per spingersi fino al mese di giugno. E com’è andata? Non mancano le sorprese, come il pareggio imposto alla capolista Sporting Club Rosignano dal Quercianella Termisol Termica (nella foto): 1-1 al termine della sfida andata in scena al Gimona di Livorno e segnata dalle reti di Alessio Belloni per il Quercianella e di Matteo Baldanzi per gli ospiti. Da dietro, le concorrenti dello Sporting non si sono fatte scappare la chance di ridurre lo svantaggio: il Palazzi Monteverdi ha calato un pokerissimo in trasferta contro il Circolo Petrarca in cui spicca la doppietta di Filippo Vanni, mentre all’Amatori Colli Marittimi (terzo della classe) è bastato un gol di Matteo Favilli (capocannoniere del torneo insieme a Donadio del Palazzi Monteverdi) per avere la meglio sull’Arci Gabbro. Più in basso, è pirotecnico il pareggio che ha animato il confronto tra Circolone Solvay e San Vincenzo: 4-4 con due doppiette per parte e un punto a testa che serve a entrambe per tornare a muovere la classifica, così come fa il Livorno Forense, capaci di imporsi per 4-1 sul Serrazzano e piazzare la sua terza vittoria stagionale. Mancano due turni al giro di boa del campionato, quindi la lotta è aperta per il titolo d’inverno, che quest’anno arriverà giocoforza a ridosso della primavera.

Ecco tutti i risultati della 11° giornata: Quercianella Termisol Termica – Sporting Club Rosignano 1-1; Amatori Colli Marittimi – Arci Gabbro 1-0; Circolo Petrarca – Palazzi Monteverdi 0-4; Vada 1963 – Arci La California Amatori 1-0; Circolone Solvay – San Vincenzo 4-4; Livorno Forense – Serrazzano 4-1.

Infine il programma della 12° giornata, da sabato 5 a lunedì 7 marzo 2022: Palazzi Monteverdi – Amatori Colli Marittimi (sab 5 ore 14 al Martellacci di S. Pietro in Palazzi); Arci La California Amatori – Circolone Solvay (sab 5 ore 15 al Benci di Bibbona); Sporting Club Rosignano – Circolo Petrarca (sab 5 ore 15 al Barbensi di Rosignano M.mo); Serrazzano – Quercianella Termisol Termica (sab 5 ore 15 al Di Bisceglia di Serrazzano); Africa Academy – Vada 1963 (lun 7 ore 21 al Della Pace di Livorno); San Vincenzo – Livorno Forense (lun 7 ore 21 al Biagi di San Vincenzo).