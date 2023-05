Uisp. Le ForiTempo si Laureano campionesse regionali

Lo sport, croce e delizia per Le ForiTempo. La finalissima del campionato Uisp amatori di pallacanestro femminile giocata tra le mura amiche del PalaCecconi è stata una conferma che lo sport non ha età. L’inizio di gara due si apre per le livornesi con una serie di errori dovuti anche dalla difesa aggressiva del Pisa che da subito si è imposta, caricandosi di falli personali.

Il secondo quarto è stato più equo ma è nel terzo tempo che Le ForiTempo chiudono con un distacco di 14 punti… ma non basta!

Tutta si decide nell’ultimo quarto quando il Pisa rimonta con una serie di tiri da tre, ma le padrone di casa, spinte da Carboni e Macchi e con una difesa serrata, contengono il punteggio su 41 a 43 e portano in terra livornese la vittoria per differenza canestri (finale andata Pisa Foritempo 32 – 39).

Adesso le livornesi hanno acquisito il diritto di rappresentare la Toscana ai Campionato Nazionali a Rimini.

Tabellino: Carboni 11 Macchi 13 Benigni 1 Profeti 8 Giuliani 2 Bonsignori 2 Ultimieri 4.

