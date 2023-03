Uisp, successo al PalaBastia per la tappa dei Nazionali di pattinaggio artistico

Il pattinaggio artistico livornese dà un segnale forte di vitalità e comincia in bello stile la stagione 2023, con la Fase 1 provinciale del Campionato nazionale andata in scena domenica 12 marzo al PalaBastia.

Oltre 80 atlete e atleti si sono esibiti nelle specialità Liberi, Formula e Obbligatori. Una giornata intera a cui ha assistito una buona cornice di pubblico. Il Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, sotto la regia di Ilaria Stefanini (responsabile provinciale Uisp pattinaggio artistico per Terre Etrusco-Labroniche), ha organizzato la manifestazione, valida come prima tappa della Fase 1 provinciale; la seconda tappa si svolgerà il 15 aprile 2023, quindi la stagione proseguirà con la Rassegna regionale dei Gruppi Folk, che anche quest’anno si terrà a Livorno e sarà sempre intitolata alla memoria di Glauco Cintoi. Sportive e sportivi di generazioni diverse hanno dato lustro, a partire dalla più piccola atleta in gara classe 2017 fino alle più grandi. Dalle 8:30 fino alle 19 la sera il parquet del Pala Bastia ha visto andare in scena un sacco di esibizioni, con evoluzioni e numeri interessanti messe in scena dalle pattinatrici e dai pattinatori delle varie società partecipanti. Dalla piccola Emma Falleni della società La Rosa, distintasi nella categoria Pulcini femminile, alla Master femminile Martina Puliti (tesserata per La Stella), tanti nomi protagonisti e una dimostrazione di stili ed energia che conferma ancora una volta quanto Livorno sappia portare avanti il movimento e la sua tradizione nel pattinaggio artistico.

Ecco tutte le classifiche per la specialità Liberi. Pulcini femminile: 1) Emma Falleni (La Rosa). Novizi Giovani femminile: 1) Beatrice Nannipieri (La Rosa), 2) Vittoria Cirica (Arci La Cigna). Piccoli Azzurri femminile: 1) Noemi Giommi (La Rosa), 2) Giulia Orlova (Arci La Cigna). Primavera Debuttanti femminile: 1) Giorgia Faraoni (La Rosa), 2) Noemi Burini (La Rosa). Allievi Giovani Debuttanti femminile: 1) Asia Biagi (Arci La Cigna), 2) Serena Notaristefano (Arci La Cigna). Allievi Uisp Debuttanti Femminile: 1) Matilde Faccin (La Rosa), 2) Angelica Bonchio (La Stella). Allievi Uisp femminile: 1) Nina Socci (La Stella), 2) Diamante Profeti (La Rosa), 3) Anna Grossi (La Stella). Juniores Giovani femminile: 1) Azzurra Allegranti (La Rosa), 2) Martina Vanni (Arci La Cigna), 3) Yoelly Sanchez Cordero (La Rosa). Juniores Uisp femminile: 1) Vittoria Piruddu (Arci La Cigna), 2) Anna Pisano (La Rosa), 3) Aurora Fioravanti (La Stella). Azzurri Uisp femminile: 1) Greta Bitossi (Arci La Cigna), 2) Viola Guillet (Arci La Cigna), 3) Martina Grechi (La Rosa). Prof Cadetti femminile: 1) Mya Balloni (La Rosa), 2) Asia Giommi (La Rosa).

Queste, invece, le classifica per la specialità Formula. For-Fe Formula Promo A: 1) Gemma Bastrei (La Rosa), 2) Mia Arel Frati (La Stella), 3) Margo Romy Sviato (La Stella). Promo C femminile: 1) Aurora Auribelli (La Stella), 2) Anna Mengini (Arci La Cigna), Michelle Manolio (Arci La Cigna). Promo D Femminile: 1) Mattia Mali Sviato (La Stella), 2) Chiara Albanesi (La Stella), 3) Sara Casarosa (La Stella). Promo E femminile: 1) Jennifer Sozzi (Etruska), Valentina Tomati (La Stella), 3) Alessia Merli (Etruska). 1B femminile: 1) Isabella Sofia Larini (La Rosa), 2) Nina Del Gratta (La Rosa). 1 C femminile: 1) Carolina Terreni (La Stella), 2) Asia Benvenuti (La Rosa). 1D Femminile: 1) Michelle Battini (La Rosa). 1E femminile: 1) Chiara Zannotti (La Rosa). 2B maschile: Alessandro Davini (La Rosa). 2B femminile: 1) Rebecca Petracchi (La Cigna), 2) Bianca Carnelosso (La Stella). 2C femminile: 1) Margherita Baroncini (La Rosa). 2D femminile: 1) Francesca Pia Berretta (La Rosa), 2) Emma Pecchioni (Etruska), 3) Nora Capanna (Etruska). 3B maschile: 1) Gabriele Tomati (La Stella). 3C femminile: 1) Virginia Testa (La Stella). 3D femminile: 1) Aurora Carabella (La Cigna), 2) Maria Antonini (La Stella), 3) Nina Baldi (La Stella). 4B maschile: 1) Marco Mouton (La Stella). 4B femminile: 1) Martina Chieppa (La Cigna), 2) Martina Freschi (La Cigna), 3) Clarissa Collecchia (La Stella). 4C femminile: 1) Eva Perullo (La Rosa), 2) Lara Pennacchia (La Stella). 4D femminile: 1) Asia Giuntini (Etruska). 6B femminile: 1) Federica Ricciardi (La Rosa). 6C femminile: 1) Giuliana Perfetti (La Rosa).

Infine, le classifiche degli Obbligatori. Novizi giovani femminile: 1) Beatrice Nannipieri (La Rosa), Novizi Uisp femminile: 1) Gemma Bastrei (La Rosa). Piccoli Azzurri femminile: 1) Noemi Giommi (La Rosa). Piccoli Azzurri Debuttanti femminile: 1) Nina Del Gratta (La Rosa). Primavera Debuttanti femminile: 1) Giorgia Faraoni (La Rosa). Allievi Uisp femminile: 1) Anna Grossi (La Stella), 2) Nina Succi (La Stella). Juniores Uisp femminile: 1) Lara Pennacchia (La Sella). Azzurri Uisp femminile: 1) Giorgia Marini (La Stella). Master femminile: 1) Martina Puliti (La Stella). Cadetti femminile: 1) Mya Balloni (La Rosa), 2) Asia Giommi (La Rosa), 3) Anna Pisano (La Rosa).

