Un camp contro il bullismo per bambini: tra arti marziali, gioco e consapevolezza

Si terrà dal 28 al 30 luglio nei locali dell'Hejo Dojo Martial Art School, in via Paolo Lilla 83, un Camp Antibullismo dedicato a bambini e bambine tra i 7 e i 12 anni

Tre giorni per imparare a conoscersi meglio, affrontare le proprie paure e acquisire strumenti utili per affrontare situazioni difficili. Si terrà dal 28 al 30 luglio nei locali dell’Hejo Dojo Martial Art School, in via Paolo Lilla 83, un Camp Antibullismo dedicato a bambini e bambine tra i 7 e i 12 anni.

L’iniziativa, che si svolgerà ogni mattina dalle 9 alle 13, è guidata da Giacomo Taddei, esperto di arti marziali con oltre 40 anni di esperienza. Taddei è data-start=”744″ data-end=”780″>cintura nera 4º dan di Krav Maga, disciplina di cui è anche responsabile per l’Italia all’interno della Federazione Europea, e cintura nera 4º dan di Ju Jitsu. Ad affiancarlo, un team di insegnanti specializzati nel lavoro con i più piccoli.

Il camp si propone come un’occasione per affrontare, con un approccio educativo e ludico, temi molto sentiti dai genitori e dalla scuola: la gestione della rabbia, la paura, e soprattutto data-end=”1222″>la prevenzione del bullismo, sia fisico che verbale. Le arti marziali, spiegano gli organizzatori, non vengono insegnate come strumento di offesa, ma come modalità di difesa personale, in cui il controllo del corpo e delle parole gioca un ruolo fondamentale.

Durante le mattinate, oltre a esercitazioni e giochi, ci sarà anche spazio per brevi momenti dedicati alla storia delle arti marziali, sia orientali che occidentali. Prevista una pausa merenda a metà mattinata.

Un momento speciale è atteso per mercoledì 30 luglio, quando il camp aprirà le porte anche ai genitori, invitati a partecipare ad attività condivise con i figli, per vivere insieme un’esperienza educativa e dinamica.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Giacomo Taddei al numero 3407573100 o scrivere all’indirizzo email [email protected].

