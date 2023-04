“Un giorno di Sole”, il docufilm sull’arbitro dei record Ferrieri Caputi

Ed ecco che sabato 1° aprile la Lega Serie A ha prodotto un docufilm proprio sulla nostra concittadina che vi proponiamo qui in pagina.Clicca sull'icona bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per guarda il docufilm

La livornese Maria Sole Ferrieri Caputi è il primo fischietto donna a debuttare nella massima serie italiana. Il 2 ottobre 2022 ha diretto la sua prima gara in Serie A al Mapei Stadium, valida per l’8ª giornata di campionato tra Sassuolo e Salernitana. Un momento storico per il calcio italiano, che Lega Serie A ha voluto approfondire con questa produzione che racconta gioie, difficoltà, giudizi e conquiste del percorso di Maria Sole Ferrieri Caputi dai campi di provincia fino al palcoscenico del massimo campionato italiano.

Ed ecco che sabato 1° aprile la Lega Serie A ha prodotto un docufilm proprio sulla nostra concittadina che vi proponiamo qui in pagina. Clicca sull’icona bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per guarda il docufilm.

Condividi: