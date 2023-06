Un gol “Pavoloso” regala la serie A al Cagliari

In foto un fotogramma tratto dagli highlights pubblicati su YouTube dal canale del Bari Calcio, dell'esultanza di Pavoletti dopo la rete della promozione

Il bomber livornese in forze al Cagliari, Leonardo Pavoletti, regala la rete promozione ai rossoblu sardi arrivata in pieno tempo di recupero quando il cronometro segnava il 94esimo

di Giacomo Niccolini

Tutto sotto una pioggia che cerca di lavare via tutto di prepotenza, anche la voglia di lottare. Ma Leonardo Pavoletti, per tutti Pavoloso, nel sangue ha il salmastro di scoglio, ha la vista mare della Terrazza Mascagni e il libeccio che spettina le signore al mercato, e quel diluvio lì, che scende forte in questa notte di giugno a Bari non lo scalfisce neppure. Pavoletti entra all’89esimo con tutti i suoi 34 anni sulle spalle. Ma non sente nemmeno questi. In una notte da copertina e Netflix, Pavo ci mette la firma d’autore. Una firma che rimarrà nella storia e nei cuori dei tifosi del Casteddu. Cross dalla destra di Gabriele Zappa, Leonardo sbuca come un coguaro nella notte dalla spalle di un difensore pugliese e ci mette la zampata. Appoggia in rete quasi in tutto toccando con il sinistro. Portiere battuto al 94esimo. Una favola da fotoromanzo.

E così torna a spolverarsi le spalle. Ancora una volta. Come fa sempre da quando iniziò a sentirne troppe sul suo conto e ogni volta rispondeva a suon di reti. Testa bassa contro tutto e tutti. E ancora una volta, quando sembrava tutto scritto, quando era pronta la tisana della buonanotte, l’uomo venuto dal mare e che al mare torna sempre, la decide così. Come quando fuori piove. E si spolvera le spalle correndo come un bambino infinito.

Pavo c’è. Anche quando nessuno se ne accorge. Anche quando i radar non lo segnalano più. Lui c’è e rende tutto Pavoloso. Due minuti dopo esplode la festa rossoblù. Un gol che vale la promozione e che arriva quando ormai i 56mila di Bari avevano già iniziato ad accendere le auto fuori dal San Nicola per i caroselli, forti di uno zero a zero che li avrebbe fatti tornare tra le grandi. Ma non avevano fatto i conti con il numero 30. Ventisei partite e sette gol in una stagione. Uno che vale un mondo intero. Uno che vale l’intera posta in palio. All-in, e il Cagliari esulta. E a farla cantare un figlio di Livorno. Livorno c’è. Ed è tutto Pavoloso.

