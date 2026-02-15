Un Jolly strepitoso supera Torino con una super prova di forza: 83-55

Prova di forza per il Jolly Libertas Livorno, che supera con un netto 83-55 la Normatempo Italia Torino, una delle formazioni più attrezzate del girone.

Spinte da una grande voglia di riscatto dopo la gara d’andata – la meno brillante della stagione labronica – le ragazze di coach Andreoli non si sono limitate a conquistare i due punti, ma hanno anche ribaltato la differenza canestri, dettaglio che alla lunga potrebbe rivelarsi un fattore determinante nella corsa alla classifica.

La partita si indirizza già nel primo quarto, chiuso sul 23-6: difesa aggressiva, grande intensità e ospiti limitate a soli due canestri dal campo. Il vantaggio cresce rapidamente fino al più 22, anche grazie a due triple consecutive di Marangoni che incendiano il palazzetto e danno ulteriore slancio alle biancorosse.

Nel terzo periodo Livorno accelera ancora, piazzando un parziale di 12-0 che spezza definitivamente l’equilibrio e permette di toccare anche il +34 nel finale. Una prova di maturità, solidità e continuità che conferma l’ottimo momento della squadra, alla quinta vittoria nelle ultime sette gare.

data-start=”1176″ data-end=”1323″>Sugli scudi Miccio, top scorer con 27 punti, ben supportata da Marangoni (20) e da una concreta Botteghi, in doppia cifra con 12 punti.

Una vittoria pesante, costruita con determinazione, spirito di squadra e qualità, che rafforza le ambizioni del Jolly Libertas in questo decisivo momento della stagione.

Le parole di Sofia Marangoni: “Siamo molto felici perché ricordavamo bene la gara dell’andata e volevamo non solo vincere, ma anche ribaltare la differenza. Oggi siamo riuscite a mettere in campo ciò che ci aveva chiesto il coach e quello che abbiamo preparato durante la settimana. C’è un clima molto positivo e tanta voglia di continuare su questa strada, per capire fin dove possiamo arrivare”.

Sugli obiettivi stagionali: «Vincere il più possibile è l’ambizione di tutte le squadre. Non vogliamo fissare limiti, ma posso assicurare che questo gruppo ha grande fame e saprà mettere in difficoltà tante avversarie”.

Infine, un pensiero ai tifosi: “Siamo felici di vedere sempre più pubblico sugli spalti, significa che stiamo facendo cose buone. Ai livornesi e ai tifosi della Libertas chiediamo di continuare a sostenerci e di venire al palazzetto: abbiamo ancora tanto da dimostrare”.

Il tabellino: Braccagni, Marangoni* 20 (6/6, 2/4), Sammartini* 8 (1/4, 1/5), Botteghi* 12 (1/3, 2/3), Sassetti 2 (0/1, 0/3), Rinaldi 2 (1/2, 0/3), Spagnoli 4 (2/3 da 2), Miccio* 27 (6/6, 5/11), Poggio* 8 (3/4 da 2), Poggi, Cruz NE

Allenatore: Andreoli L.

Ass.: Ramagli-Bacci

